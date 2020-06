Aperçu-du-marché-mondial-des-avocats

Partager

Le coronavirus a eu un grand impact sur le marché mondial des avocats.

Les prix de l’avocat baissent lentement sur le marché européen. En général, les prix devraient fortement baisser en juillet et août par rapport aux mois précédents. Cela est dû au fait que certains pays continuent d’acheter des volumes d’avocats plus faibles que d’habitude car le coronavirus a toujours un impact énorme.

France: la consommation est quelque peu à la traîne malgré la pression des prix sur le marché

Il existe d’importants stocks d’avocats sur le marché français en raison de l’importation d’avocats péruviens, qui sont arrivés sur le marché européen en grande quantité ces dernières semaines. En conséquence, les prix ont fortement chuté. Malgré les promotions dans les supermarchés, la consommation en France est quelque peu à la traîne. Après tout, pendant la fermeture du pays, les prix des avocats étaient chers, mais maintenant que les fruits sont encore moins chers, les Français préfèrent encore d’autres options. Cela signifie qu’il y a maintenant beaucoup d’avocats disponibles, par exemple, sur le marché frais de Rungis.

Royaume-Uni: prix bas en raison de volumes importants en provenance du Pérou

De grands volumes d’avocats péruviens arrivent maintenant sur le marché européen. Au cours de la semaine 23, 400 reefers arrivaient chaque semaine, mais ce chiffre est maintenant passé à 600 par semaine. En raison des volumes importants, le marché est sous pression et les prix sont bas. Cette situation devrait persister au cours des 2 à 3 prochaines semaines. Le nord du Pérou est toujours en production avec des tailles plus petites. À mesure que la récolte se déplacera vers le sud du pays, de plus grandes tailles suivront. La demande sur le marché britannique est forte en raison du beau temps et des promotions des détaillants. Il existe également des volumes en provenance d’Afrique du Sud et du Kenya.

Espagne: une saison fructueuse pour les avocats espagnols, malgré de gros volumes et le coronavirus

La saison espagnole des avocats s’est terminée en mai avec des volumes importants. Cela a également été une année cette saison. Malgré les volumes importants (environ 80.000 tonnes) et le coronavirus (Covid-19), la demande pour les plus petites tailles est restée élevée jusqu’à la fin de la saison. En raison de la forte demande, la saison s’est terminée plus tôt avec des prix élevés. Les agriculteurs, les commerçants et les détaillants considèrent cette saison espagnole comme un grand succès.

La campagne 2020/2021 débutera en septembre avec les variétés vertes et se poursuivra avec Hass à partir de fin octobre. Une année de fermeture est attendue pour la nouvelle saison, ce qui signifie que la récolte sera nettement inférieure. Par conséquent, les commerçants et exportateurs espagnols compléteront leur offre d’avocats avec la production d’autres pays.

Les fournisseurs éligibles sont le Chili et le Mexique. Les importateurs espagnols obtiennent actuellement leurs avocats du Pérou. Les volumes de ce pays ont inondé le marché européen et provoqué une baisse des prix à partir de début juin. Selon un exportateur espagnol, l’Europe peut normalement absorber 10 millions de kilos d’avocats par semaine, mais depuis début juin, 13 à 14 millions de kilos d’avocats sont entrés sur le marché européen.

Belgique: prix bas pour le Hass; Greenskins à leur prix habituel

Il y a actuellement une grande quantité d’avocats Hass, car différents pays sont en production, explique un commerçant belge. La demande est à un niveau assez normal. En conséquence, les prix du Hass sont assez bas et ne diffèrent pas beaucoup de ceux des peaux vertes. Les peaux vertes sont actuellement importées du Pérou et d’Afrique du Sud et l’approvisionnement est normal.

Pays-Bas: offre importante d’avocats et popularité toujours à la hausse

Le marché européen de l’avocat est actuellement bien approvisionné. Les importateurs disent qu’il y a un approvisionnement suffisant du Pérou et du Kenya. Il existe également un bon approvisionnement en peaux vertes d’Afrique du Sud. Ceux-ci sont particulièrement populaires en Europe de l’Est, dans les pays baltes, en Italie et en Grèce. En raison de la popularité croissante de la culture, de plus en plus de zones de production sont introduites. Le Kenya, par exemple, continue d’augmenter sa part de marché, mais la Tanzanie se profile également comme un pays potentiellement exportateur d’avocats, selon un importateur.

La bonne chose est que la popularité des avocats est également de plus en plus forte. Juin a été nommé le mois de l’avocat par l’Organisation mondiale de l’avocat, ce qui a donné lieu à des promotions dans diverses chaînes de supermarchés du monde entier. Le nombre de pays exportateurs d’avocats est également en augmentation. De leur côté, péruvien, Les exportateurs chiliens et africains se concentrent de plus en plus sur le marché chinois. Il y a beaucoup de potentiel en Chine, d’abord grâce à son énorme population, mais aussi parce que les avocats y sont encore pratiquement inconnus. “

Allemagne: une offre excédentaire légère entraîne une pression sur les prix

En raison du coronavirus (Covid-19), il y a eu des changements dans le flux du commerce des avocats. Le segment de la restauration a fortement reculé, tandis que les ventes au détail ont sensiblement augmenté. Le marché de l’avocat semble avoir bien survécu à la crise et les ventes sont restées pratiquement stables dans tous les domaines. Cependant, l’offre limitée a entraîné des hausses de prix importantes entre avril et mai. Aujourd’hui, le marché est revenu dans des eaux un peu plus calmes, selon un importateur.

Malgré un démarrage quelque peu difficile, les choses vont maintenant bien pour l’offre péruvienne. Au lieu des petits fruits qui étaient dominants jusqu’à récemment, la taille la plus courante est maintenant le 16+. “Ceux-ci se combinent bien avec les produits sud-africains, qui ont tendance à être un peu plus petits, ce qui signifie qu’il y a maintenant un équilibre dans l’offre”, explique un commerçant. Les prix ont atteint un niveau très bas en raison d’une légère offre excédentaire et d’une pression considérable sur les prix. “Nous nous attendons à ce que la situation se stabilise à nouveau dans les semaines à venir.”

Italie: Malgré le verrouillage, les ventes ont continué d’augmenter

Les prix de l’avocat baissent lentement sur le marché européen et cela vaut également pour l’Italie. Une baisse légère mais régulière est également attendue pour les prochains mois. “La commercialisation des avocats augmente chaque année”, explique un commerçant sur le marché de gros de Milan. «Même pendant les jours les plus difficiles du verrouillage, l’offre d’avocats sur le marché a continué d’augmenter de manière significative. Du 1er mars au 31 mai, les volumes ont augmenté de 40% par rapport à la même période l’an dernier. Le prix moyen sur le marché de gros est de 10 € / 4 kg (importations d’Afrique du Sud et du Pérou).

Par rapport au commerce mondial, la production en Italie est une niche. Les prix sont donc plus élevés que ceux des avocats importés (presque le double). Les variétés les plus courantes sont les Hass, Fuerte et Ettinger et la nouvelle saison commence en Sicile en octobre.

Afrique du Sud: les chiffres des exportations révisés à la baisse

Les exportations d’avocats étaient initialement estimées à 18,5 millions de boîtes de 4 kilos, mais cette estimation a été révisée à la baisse à 16 millions de boîtes. Il y a deux raisons à cela. Premièrement, les exportations d’avocat à peau verte vers l’Europe ont diminué en début de saison en raison du verrouillage du continent. Le transport intérieur des ports européens tels que Rotterdam vers l’Europe de l’Est (un marché où de nombreuses peaux vertes sont expédiées) a également été entravé par le verrouillage. La deuxième raison est que les avocats sont plus petits en raison du temps sec et de la chaleur dans le pays. Cette année, plusieurs grandes multinationales de l’industrie de l’avocat ont dû compléter leurs volumes d’avocats avec des fruits d’autres régions productrices, comme le Pérou.

Les deux tiers de la campagne d’exportation en cours sont déjà terminés. Les ventes au supermarché se sont bien déroulées. À partir de la semaine 21, les avocats péruviens sont devenus de plus en plus présents sur le marché européen. L’industrie surveille également le comportement des consommateurs, essayant de savoir s’ils préfèrent les avocats qui sont laissés à mûrir à la maison ou les avocats prêts à manger. Sur le marché intérieur, la restauration reprend lentement, ce qui stimule la demande d’avocats. Le prix moyen du marché intérieur est désormais de 0,62 € / kg (ZAR 12,21) et il y a une tendance à la hausse.

Amérique du Nord: le Pérou expédie plus d’avocats aux États-Unis

L’offre d’avocats est pour le moins abondante. Les avocats actuellement disponibles sur le marché nord-américain proviennent principalement de Californie, du Pérou et du Mexique. Le rendement attendu en Californie est plus élevé cette année que lors de la saison 2019. «Nous avons 167 375 tonnes métriques (369 millions de livres) d’avocats cette année, dont nous avons déjà récolté 92 986 tonnes (205 millions de livres)», explique un producteur de Californie.

«Nous nous attendons à pouvoir récolter 6 800 tonnes (15 millions de livres) par semaine. Plus d’avocats viennent du Pérou cette année. Dans ce pays aussi, les stocks sont abondants et le Pérou profite du fait que le Mexique tente de limiter ses stocks afin de réduire la pression sur les prix. Cette année, de nombreux autres détaillants font la promotion des produits péruviens dans les supermarchés. Les volumes attendus du Mexique sont également supérieurs à ceux de la saison précédente, mais le pays n’a plus qu’une semaine de récolte et d’exportation vers les États-Unis. Après cela, le pays laissera une quantité considérable d’avocats sur l’arbre.

En termes de demande, les prix sont actuellement encore stables. Au cours des quatre premières semaines de la fermeture, le coronavirus a fait chuter les ventes sur le marché de 22.680 tonnes (50 millions de livres) à 18.144 tonnes (40 millions de livres) par semaine. Dans les semaines qui ont suivi, le commerce de détail a pu absorber les ventes destinées à la restauration. Ce dernier est actuellement revenu à 50% de la demande initiale d’avocats; cependant, dans les semaines à venir, une pression accrue du marché est attendue avec l’arrivée de fruits du Pérou et de Californie.

Mexique: Jalisco face à la concurrence du Pérou

Alors que le Michoacán exporte principalement aux États-Unis, les producteurs de Jalisco se concentrent sur le Canada, l’Europe et l’Asie. La saison à Jalisco a une courte pause entre mars et avril, quand il y a une baisse de production. La nouvelle campagne a commencé un peu plus tard cette année, fin mai au lieu de mi-mai, et les producteurs sont confrontés à des conditions de marché difficiles en raison des volumes importants expédiés du Pérou vers les mêmes destinations.

Pérou: la production continue d’augmenter

La campagne péruvienne a commencé fin avril. La stratégie de base du Pérou consiste à accroître sa production et à gagner une plus grande part du marché mondial, en particulier en Amérique du Nord et en Europe. De gros volumes devraient être exportés aux États-Unis de la mi-juin à octobre. La production continue de croître et au moins 90 718 tonnes d’avocats devraient être expédiées vers cette destination cette saison.

Colombie: début de la haute saison en septembre

La Colombie est actuellement en basse saison, avec une faible production. Les producteurs se préparent pour le début de la haute saison en septembre. La Colombie travaille dur pour se développer sur le marché mondial. Pour les exportateurs, l’impact du coronavirus sur le marché de l’avocat n’est pas encore trop mauvais en termes de demande et de prix.

Inde: la Nouvelle-Zélande et le Pérou sont les principaux pays importateurs

Les avocats se portent bien sur le marché indien ces derniers temps. La première expédition par voie maritime du Pérou devrait arriver bientôt. Grâce à une nouvelle plateforme de vente E-commerce, les ventes d’avocats sont en hausse sur le marché indien. Les prix et l’offre sont actuellement stables.

Le Pérou et la Nouvelle-Zélande sont les deux principaux fournisseurs sur le marché indien. Les deux pays détiennent une bonne part de marché en Inde, selon la saison. L’emballage, le degré de maturité et les prix sont très différents pour les deux origines; par conséquent, même lorsque les deux pays sont sur le marché en même temps, ils font appel à différents types de consommateurs.

Chine: avocats de Colombie et des États-Unis pour la première fois cette année

Le volume des importations est plus faible cette année par rapport à la précédente. Cela est principalement dû au fait que de nombreux avocats ne sont pas correctement traités en raison d’une qualité inférieure et cela a un impact sur les ventes sur les marchés locaux. Pour le moment, la plupart des avocats viennent du Pérou et ces volumes augmenteront à partir de la mi-juillet. La Chine attend également les premiers avocats de Californie et de Colombie cette année. Le premier conteneur en provenance de Colombie devrait arriver le 29 juin. L’importateur s’attend à ce que ce soit un bel ajout pour combler l’écart entre les saisons chilienne et péruvienne. Le même importateur a également planté des avocats Hass dans le Yunnan pour la première fois cette année, ce qui constitue la première étape vers la production nationale d’avocats en Chine.

Australie: Stocks stables, mais offre plus faible durant l’été

Avocados Australia s’attend à ce que l’offre reste stable dans les prochains mois; cependant, lorsque la récolte d’été arrivera, les volumes devraient diminuer, car les producteurs du sud ont peu d’avocats sur les arbres. L’industrie continue de promouvoir la consommation de fruits à la maison car les ventes au service alimentaire se sont taries, bien que la plupart des États australiens aient déjà introduit des mesures moins strictes.