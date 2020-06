Partager

Aperçu du marché mondial des framboises, des mûres et des groseilles.

Sur le marché mondial, il semble maintenant y avoir surtout une petite offre de framboises, mûres et groseilles pour une demande élevée. Le coronavirus a également fait des ravages sur ce marché, les ventes ayant été médiocres ces derniers mois. La groseille a été la plus touchée par ce problème, car elle est principalement destinée à la restauration. Les framboises et les mûres ont encore trouvé leur chemin vers le commerce de détail, selon Freshplaza.

Espagne: Concurrence accrue du Portugal et du Maroc

L’Espagne peut cultiver des framboises presque toute l’année grâce au fait qu’elle possède les variétés et le climat appropriés à Huelva. Cette année, les conditions météorologiques ont affecté les volumes de production de la plupart des baies, la framboise étant la moins visible.

À l’heure actuelle, les exportations de framboises espagnoles stagnent et les prix sont sous pression car il y a déjà des fruits d’été et des fruits exotiques abondants dans les rayons des supermarchés européens. En revanche, bien que le Maroc ait terminé sa saison, l’Espagne et le Portugal ont encore des volumes importants, qui coïncident avec le début des récoltes en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, principaux marchés pour les exportations espagnoles. Selon les exportateurs espagnols, la concurrence du Maroc et du Portugal s’est intensifiée cette année.

La campagne d’exportation de framboises devrait se terminer en juillet, car il n’y aura désormais pratiquement plus de place pour le produit espagnol ou portugais dans les supermarchés européens. Selon un exportateur de Huelva, la campagne de framboises est restée stable cette année, bien qu’il y ait eu quelques problèmes en mars, lorsque l’épidémie de Covid-19 et l’activation de protocoles pour empêcher la propagation ont provoqué un manque de personnel dans les destinations d’exportation pour effectuer les tests de qualité des fruits et le ré-étiquetage pertinents.

En ce qui concerne les mûres, bien que leur consommation continue d’augmenter légèrement chaque année, elle est encore beaucoup plus faible que celle d’autres baies comme la framboise. La production de mûres atteint normalement ses volumes les plus élevés à partir de la fin avril et du mois de mai en Espagne, au Maroc et au Portugal. Pendant le reste du calendrier, en automne et en hiver, il n’y a pratiquement aucune entreprise de ces pays – à l’exception d’un seul producteur – qui puisse fournir des mûres faute de variétés et de connaissances techniques adéquates.

La récolte espagnole de mûres printemps-été cette année a été quelque peu retardée et soudainement, compte tenu du fait que le marché des mûres est beaucoup plus petit que celui des autres baies et qu’il y a actuellement beaucoup de concurrence sur les étagères. Avec d’autres produits, c’est un printemps difficile pour les ventes.

France: Framboises du Portugal et d’Espagne

Depuis avril, les framboises disponibles sur le marché français proviennent principalement d’Espagne et du Portugal. Les framboises d’origine portugaise sont particulièrement appréciées en raison de leur saveur et de leur grande taille. Les trois premières semaines de la saison ont été difficiles pour le métier, mais la situation s’est déjà améliorée. Les prix sont bons et pas extrêmement élevés. La récolte française débutera également prochainement.

Italie: Prix similaires pour les framboises et les mûres et offre excédentaire de groseilles rouges

La saison framboise sicilienne est terminée. La production se poursuit en Calabre, en Basilicate et à Venise et débutera bientôt dans le Trentin-Tyrol du Sud. La qualité est bonne grâce aux écarts de température entre le jour et la nuit, mais un volume plus faible est attendu par rapport à 2019. Malgré la concurrence de l’Espagne et du Maroc, la demande a également été bonne, donc les prix ont été meilleurs que l’an dernier. Les mûres sont cultivées dans les mêmes régions que les framboises.

La production n’est pas aussi importante que l’an dernier et il y a une forte demande, mais aussi une forte concurrence, et le prix moyen est le même qu’en 2019. La situation est très différente pour les groseilles rouges. Il y a des nerfs sur le marché. Au début de la crise, de nombreux importateurs ont rempli leurs entrepôts de groseilles rouges du Chili, mais la demande a chuté et maintenant il y a trop d’offre sur le marché. De plus, la saison nationale commence également à Venise et à Mantoue.

En Campanie, les tendances du marché sont favorables aux mûres et aux framboises. Sinon, l’Europe exige principalement des framboises, tandis que le marché national est plus intéressé par les mûres. La concurrence du Maroc a été forte l’année dernière, avec des volumes importants à des prix favorables. Le cassis est principalement acheté par le secteur de la restauration. En Sicile, certains producteurs se sont spécialisés dans l’extension des campagnes, en les faisant durer jusqu’en juin. De plus, la récolte y est généralement effectuée deux fois par an. Les prix de la mûre et de la framboise n’ont pas beaucoup changé pendant le confinement, avec des prix moyens d’environ 13-14 euros le kilo (sur le marché de Vérone).

Pays-Bas: marché stable pour la framboise et imprévisible pour la mûre

La saison hollandaise des petits fruits et fruits rouges est déjà en cours. Selon un négociant en petits fruits, il existe actuellement une très bonne demande pour les framboises néerlandaises, avec des prix stables et rentables. Quant aux mûres, le marché est plus imprévisible et le prix erratique. Ces dernières semaines, il y a eu une bonne demande de groseilles rouges, qui ont été les plus touchées dans cette catégorie en raison de l’absence ou de la présence limitée de la chaîne Horeca et les prix ont été plus stables. Selon le commerçant, de plus en plus de pays auront leurs propres baies en production dans les prochaines semaines, il reste donc à voir comment l’offre et la demande évolueront.

Belgique: le cassis est le plus touché

Les producteurs de fruits rouges (baies) ont eu des difficultés en raison de la crise des coronavirus, car une grande partie de la production est normalement destinée au canal Horeca et aux étals du marché, selon un commerçant belge. Les vendeurs pourront déjà retourner sur les marchés et les restaurants rouvriront au début de la semaine prochaine. Les groseilles rouges sont les plus touchées, car environ 80% de leur production est destinée à la restauration.

De nombreuses framboises, fraises et mûres se retrouvent également souvent dans les restaurants, mais sont également achetées par des détaillants, car le temps a été favorable ces dernières semaines. L’offre de baies sur le marché suffit de satisfaire la demande, mais il n’y en a pas assez. Par conséquent, les prix sont à un niveau normal pour cette période de l’année.

Allemagne: début précoce de la saison des framboises et faible offre

Les premières framboises nationales cultivées en tunnel sont arrivées dans les magasins allemands vers le 25 mai. Un grossiste dit que normalement les premières framboises allemandes ne sont disponibles qu’au début de juin. “Les ventes vont bien, mais l’offre est encore très faible, donc les prix sont également élevés. Cela est dû en partie aux mesures anti-coronavirus et à l’augmentation des coûts de production en raison de la pénurie de personnel, etc. ” Selon le commerçant, le temps sec dans de nombreuses régions d’Allemagne pourrait également être un problème pour les baies domestiques.

En plus des produits allemands, des produits portugais et néerlandais sont également disponibles. “Dans les mûres, par exemple, nous dépendons encore complètement de la production horticole néerlandaise. Il est difficile de prévoir quand les premières mûres allemandes seront récoltées.”

Les baies de la production nationale ont gagné du terrain en Allemagne ces dernières années. Un aspect surprenant de cela est la délocalisation des cultures traditionnelles en plein champ dans les serres, en particulier dans le cas des framboises. Cela implique que toute la production peut être cultivée avec une qualité stable, quelle que soit la météo. Par conséquent, les cultures de plein champ sont de plus en plus exploitées sous le nom de «Selbstpflückfeld», dans laquelle les consommateurs ont la possibilité de cueillir leurs propres framboises.

Pologne: le prix de la framboise baisse de 12,5%

Le plus gros problème pour le secteur des baies c’est la pénurie de travailleurs sur le terrain. Maintenant que les frontières rouvrent et que les travailleurs polonais d’autres secteurs aident à la récolte, les producteurs de framboises ont plus d’options. Les mûres, les framboises et les groseilles rouges sont normalement vendues sur les marchés des produits frais, mais elles sont fermées en raison du coronavirus.

En outre, de nombreux Polonais n’achètent qu’une fois par semaine pour éviter autant que possible le contact avec les autres, ce qui nuit aux ventes de baies. Les prix des framboises nationales et importées ont chuté de 12,5%. L’impact des conditions météorologiques enregistrées le mois dernier n’a pas encore été pris en compte, mais la Pologne produit généralement entre 105.000 et 129.000 tonnes de framboises sur une superficie comprise entre 27.000 et 29.000 hectares.

Mexique: Fluctuations inhabituelles des prix sur le marché, même avant le coronavirus

Mai est la haute saison pour la récolte de framboises dans le centre du Mexique, tandis que pour les mûres c’est en avril. Le pays a eu quelques problèmes de main-d’œuvre sur le terrain, mais dans l’ensemble, l’offre est restée stable. Le pic de la saison de la framboise et de la mûre est derrière nous et les chiffres n’augmenteront pas avant septembre, bien que certains producteurs puissent fournir des fruits toute l’année. Les producteurs mexicains ont dû faire face à des fluctuations anormales des prix du marché avant même que le coronavirus ne frappe, mais le virus a aggravé la situation. En tout cas, cela n’a pas entraîné la fin de la saison plus tôt que d’habitude.

Chine: le Ningxia attend bientôt la nouvelle saison des baies de Goji

En raison des longues distances, des prix élevés et du fait que la population chinoises n’apprécient pas les framboises, ce fruit s’importe peu. Les framboises ne se cultivent que dans quelques villages et la récolte ne fait que commencer. Cependant, ce fruit est plus pour les touristes que pour le commerce.

En Chine, les baies de Goji sont beaucoup plus populaires. Pendant la crise des coronavirus, les ventes de baies dans le pays ont cessé presque entièrement. Les exportations s’arrêtent depuis un mois, mais rebondissent depuis mai. Les exportations se sont vendues aux alentours de 8 à 9 $/kg aux États-Unis et pour 10-11 euros/ kg sur le marché européen, de sorte que les prix ont été au même niveau que l’année dernière.

Il existe actuellement une forte demande de baies de Goji sur le marché étranger. Le produit se vend rapidement et il n’y a pas grand chose en stock. Certaines tailles sont déjà en rupture de stock; cependant, la nouvelle saison est déjà en cours avec de bonnes conditions de récolte dans la principale région productrice du Ningxia. Les baies noires de Goji deviennent de plus en plus populaires, en particulier au Japon.

Amérique du Nord: Stocks limités, les prix augmentent au Canada en raison de la hausse des coûts de production

À l’heure actuelle, il n’y a pas une grande disponibilité de mûres. Le Mexique vient de terminer sa campagne et la Géorgie ne fournit les fruits que depuis une semaine. Un trader s’attend à ce que la Géorgie reste sur le marché pendant un mois, mais les stocks resteront en nombre insuffisant. En plus de la Géorgie, la Caroline du Nord fournit également un petit volume et le Guatemala expédie les fruits toute l’année.

En Californie, les volumes devraient culminer fin juin. Ils devraient également dépasser ceux de 2019, car la zone dédiée à la culture s’est élargie. En automne, une deuxième récolte commencera en août et atteindra son apogée en septembre. Au cours des deux derniers mois, la situation a été difficile pour les mûres en raison des bas prix et de nombreux commerçants ont cessé d’importer du Mexique.

Les groseilles rouges ne sont pas très populaires aux États-Unis, donc la production est faible. Les Européens du pays les achètent frais, mais le plus souvent on les transforme en confitures et gelées.

En Californie, la récolte de printemps de framboises approche de son apogée et les niveaux de production devraient être comparables à ceux de l’an dernier. En plus de la production de Watsonville, en Californie, les fournitures arrivent également du Mexique. Le marché de la framboise est très volatile, avec des prix tombant à 10-12 $ / kg (8,90-10,70 euros) et remontant soudainement à 18-24 $ / kg (16-21,40 euros) . La demande de framboises a été très différente cette année en raison du coronavirus, ce qui la rend difficile à évaluer, mais le marché semble se redresser.

En Colombie-Britannique, la saison est encore à quelques semaines. Les volumes sont faibles et il devrait y avoir une forte demande de production nationale. “Si la demande est comparable à celle des fraises cette année, alors il n’y aura pas de problème”, explique un producteur de la région. Au Canada, le prix devrait augmenter de 20 à 25% en raison de la hausse des coûts de production; en partie à cause des protocoles de coronavirus, mais aussi à cause du fait que le prix de revient des baies augmente depuis plusieurs années.

Australie: Croissance pour le marché intérieur

Bien que le pic de la campagne soit atteint en été, un producteur du sud du Queensland est en plein milieu de sa saison en ce moment, avec de gros volumes et de bonnes conditions de récolte ces dernières semaines . L’entreprise cultive exclusivement des framboises pour un programme de sélection végétale.

Bien que l’Australie ne produise que de faibles volumes, le pays a réalisé une augmentation significative de 37% l’année dernière. La production australienne se destine principalement au marché intérieur et il n’y a pas d’exportation. Les principaux produits sont les framboises (85%), mûres (14%) et quelques petits volumes de Boysen et silvanberry. La production est localisée dans tout le pays, bien que principalement dans le sud, et se déroule tout au long de l’année.