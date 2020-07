Covid-19: Un marché moderne de bétail ouvre ses portes à Jerada.

Partager

tweet



Un nouveau marché pilote de bétail a ouvert ses portes dans la province de Jerada.

Une bonne nouvelle pour les éleveurs de la province de Jerada, à l’approche de l’Aid al-Adha. Un marché pilote de bétail vient d’y ouvrir ses portes dimanche, sous la présidence du secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

Aménagé dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’Agriculture, la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader) et les autorités locales, le marché pilote s’étale sur une superficie de 2,54 hectares. Cette structure compte environ 168 box pour bovins, ovins et caprins avec une capacité globale de 12.000 têtes d’ovins et caprins et même 15.000 le jour du souk, et peut accueillir jusqu’à 1.600 visiteurs, indique Libération.

L’ouverture de ce marché pilote de bétail dans la province de Jerada, située au niveau de la commune d’Aïn Béni Mathar répond, aux mesures sanitaires et de prévention décrétées par les autorités compétentes en ces temps de coronavirus (Covid-19). Elle constitue ainsi, une aubaine pour les éleveurs, durement touchés par la crise, en ce sens qu’ils ne disposaient pas de lieux pour la vente des bestiaux dans de bonnes conditions.

Mohamed Sadiki a souligné à cette occasion que le ministère de l’Agriculture, en coopération avec le ministère de l’Intérieur, s’est attelé à l’ouverture de deux marchés pilotes (ceux d’Azrou et de Jerada) en cette période de pandémie afin de maintenir l’activité d’élevage eu égard à son extrême importance pour les éleveurs et pour l’emploi, en sus de sa contribution à l’économie nationale et à la sécurité alimentaire.