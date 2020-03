Une-nouvelle-liaison-maritime-Agadir-Port-Vendres-pour-les-fruits-et-légumes

Partager

La mise en service de la nouvelle liaison fret maritime Agadir-Port-Vendres facilitera ainsi les exportations de fruits et légumes.

Le 21 mars, une nouvelle liaison maritime Maroc-France dédiée aux conteneurs frigorifiques chargés de fruits et légumes est entrée en service. La nouvelle ligne relie la ville méridionale marocaine d’Agadir et Port-Vendres (France) une fois par semaine.

Cette nouvelle compagnie maritime cherche à remplacer le trafic TIR en utilisant la plateforme portuaire de Tanger MED par des conteneurs réfrigérés, chargés de fruits et légumes. Ainsi, ces derniers partiront du port d’Agadir tous les samedis et accosteront à Port-Vendres le mercredi.

Avant la pandémie de Covid-19, les exportateurs de la région de Sous-Massa utilisaient des services de transport terrestre. Toutefois, ceux-ci offraient un service flexible et de porte à porte. Désormais, les exportateurs préfèrent le transport maritime. En effet, il offre une alternative compétitive au TIR et un service de qualité compétitif du point de vue du prix et du timing en plus d’être moins nocif pour l’environnement, explique l’ANP. Ainsi, ceci constitue une aubaine pour les agriculteurs et producteurs de la région.

Selon les sources, deux porte-conteneurs, “WILHELMINE” et “CONTSHIP BEE” affrétés par CMA, desserviront cette ligne maritime.