Les exportations de gingembre chinois vers Dubaï atteignent le prix le plus élevé en 5 ans

Le prix du gingembre a donc continué d’augmenter sur une longue période à Dubaï.

La demande mondiale de gingembre frais est énorme en ce moment. Il s’agit de la basse saison pour la production de gingembre brésilien et péruvien, ce qui signifie que la majorité de l’approvisionnement sur le marché international provient de la Chine. Ainsi, à Dubaï, la demande de cette épice a considérablement augmenté ces dernières semaines.

“Dubaï importe principalement du gingembre de Chine et de Thaïlande, mais la majeure partie de l’offre provient de Chine”. Les exportations de gingembre chinois ont considérablement ralenti en raison de l’épidémie du coronavirus. En même temps, les prix sur le marché des fruits et légumes de Dubaï ont commencé à augmenter parce que les importateurs s’inquiétaient des conséquences du ralentissement des échanges. Les porte-conteneurs mettent généralement un mois environ pour se rendre de la Chine à Dubaï.

Par ailleurs, les conteneurs d’expédition arrivés après le ralentissement des échanges étaient trop peu nombreux pour compenser la pénurie d’approvisionnement. Le prix de l’épice a donc continué d’augmenter sur une longue période. Celui-ci a déjà atteint le niveau le plus élevé au cours des cinq dernières années. Il s’agit également de la plus longue hausse soutenue des prix dans le commerce du gingembre entre la Chine et Dubaï”, indique un exportateur chinois.

Freshplaza