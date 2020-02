Partager

Fruit Logistica 2020: 50 entreprises marocaines valorisent les produits agricoles nationaux

Comme à l’accoutumé, le Maroc fait partie des nombreux pays qui exposent leurs produits agricoles au Fruit Logistica à Berlin.

En effet, dans un élan de conquête des marchés internationaux, le Maroc accorde une attention particulière à la présentation de ses produits de terroir au sein des différents pays du globe. Ainsi, cette année, 50 entreprises marocaines se sont données pour but de mettre en relief ces produits au plus grand salon de fruits et légumes. Cela devra leur permettre de prospecter de nouveaux marchés. En plus de cela, certains veulent compléter l’offre produit Maroc, puisque l’emballage en carton est primordial pour développer l’export des fruits et légumes Marocains.

Ainsi, des agrumiers de Berkane, Larache et Beni Mellal, en plus de quelques primeurs de Nador et du centre du Maroc font acte de présence au Fruit Logistica. Dès lors, une équipe de GPC constituée de moi-même, du Directeur d’usine d’Agadir, du Directeur Commercial Agricole et du Responsable Export qui d’ailleurs ont fait le déplacement à Berlin. Cette année, réunissant plus de 3.300 entreprises, Fruit Logistica prévoit d’apporter aux entreprises et visiteurs de nombreuses opportunités d’affaires dans la filière des fruits et légumes.