Fruit Logistica 2020, le salon international des fruits et légumes à l’horizon

Après la Semaine verte internationale, Berlin sera le centre de l’un des grands plus grands salons de fruits et légumes. En effet, le Fruit Logistica s’approche à grands pas.

Le salon aura lieu du 5 au 7 Février en Allemagne avec la participation de plusieurs pays du monde. Fruit Logistica 2020 sera certainement la meilleure plateforme pour les entreprises désireuses de tirer parti de la croissance qu’enregistre le salon au fil des années.

L’année dernière, la participation marocaine, coordonnée par l’Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (EACCE) sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement rural, de l’Eau et des Forêts (MAPMDREF), avait engendré un succès inouï. En effet, elle avait permis au Royaume de faire l’apologie de ses produits agricoles et d’explorer de nouvelles voies d’accès à de nouveaux marchés au grand potentiel.

Le salon est également l’occasion de s’informer des nouvelles tendances des marchés et des dernières technologies liées au secteur des fruits et des légumes, d’échanger sur le contrôle de qualité des produits agricoles et de tenir des réunions d’affaires de haut niveau.

Lors de l’édition 2019, Fruit Logistica avait enregistré près de 80.000 visiteurs venus de 135 pays, avec une demande internationale en fruits et légumes frais en constante augmentation.