Le Maroc termine en beauté sa participation à la Semaine Verte Internationale en Allemagne

Le Maroc a su rayonner en Allemagne lors de la 85ème édition de la Semaine Verte Internationale. En effet, les produits présentés par les coopérations marocaines ont brillé de par leur originalité et leur authenticité.

Le pavillon du Royaume a attiré bon nombre de visiteurs. Et pour cause, il reflétait la richesse et le caractère unique des coopératives marocaines qui ont réussi à suivre l’évolution du secteur agroalimentaire et répondre ainsi aux exigences du marché européen et mondial en termes de qualité et de durabilité. Parmi les produits exposés se trouvaient le safran rouge, l’épice la plus chère du monde, les plantes aromatiques et médicinales, les meilleurs cosmétiques dérivés de l’huile d’argan et des figues de barbarie, les meilleures dattes marocaines et bien d’autres produits. En plus de l’authenticité de ses produits, le Maroc a époustouflé les visiteurs de cet événement agricole, avec ses paysages naturels hors du commun et la générosité et l’hospitalité de ses exposants.

Ainsi, Mme Amina Majdi, présidente de la coopérative « Sanad Al Filaha », basée à la région de Béni Mellal-Khénifra, qui emploie 68 femmes pour la valorisation et la commercialisation des produits locaux, a indiqué qu’il y a une forte demande d’épices marocaines durant ce Salon. Le Sud du Maroc, riche de ses produits sahariens distingués, était fortement présent à la Semaine verte internationale de Berlin. Mme Salka Atrouzi, présidente d’une coopérative spécialisée dans la production du couscous à Oued Eddahab, s’est félicitée de la grande affluence des visiteurs sur le pavillon du Maroc. De même, les plantes médicinales en raison de leurs vertus thérapeutiques et cosmétiques, ont également été beaucoup sollicitées. Pour les coopératives, l’objectif était de présenter les produits locaux, rechercher de nouveaux marchés et tirer profit de l’expérience des autres pays.