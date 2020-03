La France lance un cri de détresse face à son manque de saisonniers

Les deux tiers des travailleurs saisonniers en France sont étrangers, selon les syndicats agricoles. Ils viennent de pays d’Europe centrale et orientale ainsi que de Tunisie et du Maroc.

Christine Lambert, chef du plus grand syndicat agricole français, la FNSEA, a déclaré que le secteur agricole avait besoin de 45.000 ouvriers et saisonniers en mars et de 80.000 saisonniers en avril et en mai pour aider les agriculteurs, principalement pour la récolte des fruits et légumes.

“En raison de la fermeture des frontières de Schengen mais aussi des restrictions de mouvement en Europe, les Polonais et les Roumains qui venaient ne le feront plus”, a écrit Lambert sur Twitter.