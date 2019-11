Partager

La filière laitière du Maroc pose les jalons

La production de lait au Maroc ne cesse de suivre une croissance exponentielle,et ce, grâce à des institutions et entreprises qui mettent les moyens en œuvre afin de mener à bien cette avancée.

Récemment, Nestlé Maroc en partenariat avec le Crédit Agricole du Maroc, United Projects, Quadran Maroc et Syngenta, a procédé à une dynamisation du centre de collecte du lait et mis en place des indicateurs de performance dans le but de veiller à la bonne marche de ce Projet Pilote.

Ainsi avec comme credo l’amélioration la qualité de vie et la contribution à un avenir sain, Nestlé Maroc a prévu la construction d’une bergerie commune, qui sera sous la tutelle de la coopérative, ainsi qu’une extension de ses activités sociales. Par cette occasion, Tayr Al Hor met l’accent sur le fait qu’un village rural peut assurer un revenu décent à ses occupants grâce à une production laitière comparable aux normes internationales.

De plus, l’objectif est d’améliorer la productivité des vaches laitières et de garantir la disponibilité du fourrage tout au long de l’année, ce qui diminuera considérablement la dépendance des éleveurs aux conditions climatiques.

En résumé, la filière laitière du Maroc figure parmi les plus ambitieuses et les objectifs à atteindre pour l’année 2020 en témoignent : cheptel laitier à hauteur d’1200000, chiffre d’affaires de 23 Milliards de dirhams, 6,606 Milliards dont 1,27 milliards dhs en contribution d’Etat.