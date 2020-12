Partager

Les exportations espagnoles de fruits et légumes chutent de 4% en volume, mais la valeur augmente de 9%.

Entre janvier et octobre 2020, les exportations espagnoles de fruits et légumes frais se sont élevées à 10,3 millions de tonnes; 4% de moins qu’à la même période de 2019. Cependant, leur valeur a atteint 11.861 millions d’euros; 9% de plus que l’année précédente, selon les données du Département des douanes et des impôts spéciaux de l’Agence espagnole des impôts.

Les ventes de légumes sur les marchés étrangers ont légèrement diminué au cours de cette période, atteignant 4,2 millions de tonnes (-1%) pour une valeur de 4.776 millions d’euros (+ 6%). Les poivrons s’affirment comme le légume le plus exporté d’Espagne, avec une évolution positive tant en volume, avec 643 millions de tonnes (+ 3%) qu’en valeur, avec 914 millions d’euros (+ 6%).

La laitue et la tomate sont les deuxième et troisième légumes les plus exportés. Dans le cas de la laitue, les exportations ont totalisé 566 millions de tonnes (-1%) pour une valeur de 530 millions d’euros (-2%), et dans celui des tomates elles ont atteint 551 millions de tonnes (-8%) pour une valeur de 718 millions d’euros (-0,2%).

De janvier à octobre, les exportations de fruits ont totalisé 5,9 millions de tonnes (-7%) pour une valeur de 7.085 millions d’euros (+ 11%). Il y a eu des baisses des volumes pour la plupart des fruits et des résultats positifs en termes de valeur. Dans le cas des baies, les exportations de fraises se sont élevées à 281.540 tonnes (-3%) pour une valeur de 567 millions d’euros (-3%), tandis que les expéditions de framboises ont atteint 46.706 tonnes (-18%) pour une valeur de 338 millions d’euros (-4%).