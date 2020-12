De l’huile de cannabis pour conserver les fraises ?

Partager

L’huile de CBD pourrait prolonger la durée de conservation des fraises.

Des chercheurs de l’Université de Floride du Sud affirment que l’huile de cannabidiol (CBD) appliquée aux fraises peut prolonger la durée de conservation du fruit, ouvrant potentiellement une nouvelle utilisation commerciale finale de l’extrait de chanvre.

Une nouvelle étude publiée dans Postharvest Biology and Technology indique que «l’huile de CBD a un potentiel prometteur en tant que traitement antimicrobien pour les produits agricoles frais», rapporte hempindustrydaily.com.

Lire aussi : Le Maroc reste le 5ème exportateur mondial de fraises surgelées

Les chercheurs de l’USF ont appliqué de l’huile de CBD sur des fraises fraîches et les ont stockées à 33,8 degrés Fahrenheit pendant huit jours et à 50 degrés Fahrenheit pendant huit jours. Les résultats «ont montré que l’huile de CBD était efficace pour maintenir l’aspect visuel de la fraise» par rapport aux fruits non traités.

Les chercheurs ont également découvert que l’huile de CBD réduisait la charge microbienne de ces produits agricoles et inhibait la croissance des levures et des moisissures.