Selon Ahmed al-Attar, l’Égypte a pu battre l’Espagne et devenir le premier exportateur mondial d’agrumes.

Le chef de l’administration centrale de la quarantaine agricole, Ahmed al-Attar, a déclaré lundi que la crise du nouveau coronavirus (Covid-19) n’avait pas affecté le secteur des exportations agricoles, de sorte qu’il a pénétré quatre nouveaux marchés depuis janvier.

Au cours de cette période, l’Égypte a commencé à exporter des dattes vers l’Australie, de l’orange vers la Nouvelle-Zélande, des agrumes vers le Brésil et des pommes de terre vers Maurice. En plus de cela, Attar a spéculé dans un appel téléphonique à un programme d’interview télévisé que les exportations agricoles égyptiennes augmenteraient pour atteindre 5,5 millions de tonnes en 2020 contre 5,4 millions de tonnes l’année précédente.

Le responsable a souligné que l’Égypte a pu battre l’Espagne et devenir le premier exportateur mondial d’agrumes avec 1,8 million de tonnes par an. De même, il a ajouté que depuis janvier, le pays a exporté 1,2 million de tonnes d’agrumes et 550.000 tonnes de pommes de terre, qui est la deuxième récolte d’exportation du pays.

En 2019, l’Égypte a exporté 687.842 tonnes de pommes de terre et 602.016 tonnes d’oignons (troisième culture d’exportation du pays) et 68.000 tonnes d’oignons, depuis septembre.