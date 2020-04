Reprise-des-exportations-d-oignons-et-de-pommes-de-terre-du-Maroc

Partager

La production totale de pommes de terre atteindra plus de deux millions de tonnes cette année.

Coup de chance pour les producteurs d’oignons et de pommes de terre. Les exportations de ces produits agricoles ont repris dans les marchés d’Afrique de l’Ouest à travers la zone frontalière de Guergarat, entre le Maroc et la Mauritanie.

Les producteurs d’oignons et de pomme de terre voient leurs craintes se dissiper peu à peu. Après la suspension des exportations suite au coronavirus et la peur d’une pénurie sur le marché national, le Maroc a recommencé à fournir ses voisins ouest-africains, nous apprend Les Inspirations Ecos. Ce qui est une aubaine pour les agriculteurs. En effet, rien que la semaine dernière, le président de l’association des producteurs de pomme de terre, Mohamed Ben Mostafa indiquait que “la décision d’exporter certains produits agricoles ne comprenait que des oignons et des pommes de terre, et ces derniers sont disponibles en grande quantité, et l’arrêt de leur exportation causera de gros dommages financiers aux agriculteurs”.

Il faut noter que cette année, la production totale de pommes de terre atteindra plus de deux millions de tonnes, sachant que le stock national actuel de ce produit dépasse de loin la demande, et la consommation nationale pour cette année ne dépassera pas 500 mille tonnes en raison de la fermeture des restaurants, hôtels… En ce qui concerne les oignons, les besoins au sein du Royaume sont également couverts. En effet, la production principalement constituée d’oignons verts avoisine les 900.000 tonnes.