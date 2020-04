Le-Maroc-autorise-l-importation-de-matériel-génétique-avicole-du-Brésil

Partager

tweet



Le Maroc autorise l’importation de matériel génétique avicole en provenance du Brésil.

L’Office national de sécurité sanitaire des aliments (ONSSA) a autorisé l’importation de poussins d’un jour et d’œufs embryonnés en provenance du Brésil, selon le site globalmeatnews.

Le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Approvisionnement (MAPA) du Brésil a annoncé l’autorisation à l’Association brésilienne des protéines animales (ABPA) dont le président Francisco Turra a déclaré qu’il “renforcerait la position du Brésil en tant que plateforme d’exportation de matériel génétique vers le monde”.

«Libre de la grippe aviaire et bénéciant de l’un des meilleurs états de santé parmi les producteurs de volaille internationaux, le Brésil aura désormais une nouvelle destination pour expédier des produits à forte segmentation et à valeur ajoutée. Les Brésiliens et les Marocains gagneront à rendre ces exportations réalisables », a déclaré Turra.

L’ABPA au MAPA a soumis la demande d’exportation vers le marché nord-africain notamment au Maroc en 2019. La faisabilité des expéditions dépendait de la constitution d’un certificat zoosanitaire international (CZI). Ainsi, les autorités brésiliennes et marocaines ont finalisé cela cette année, ce qui constitue une aubaine pour le secteur avicole du Maroc.

L’année dernière, le Maroc a importé plus de 3,7 millions d’unités de matériel génétique de volaille (poussins d’un jour et œufs embryonnés) d’autres pays, selon la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA).

Il faut souligner que le Royaume produit aujourd’hui environ 570.000 tonnes de volailles. En 2004, il en produisait 275.000 tonnes, ce qui signifie que ce chiffre a presque doublé en 15 ans.