Quel est le meilleur endroit pour entreposer des tomates ?

La clé est alors d’acheter moins de tomates et de les consommer en peu de temps.

Une équipe de recherche de l’Université allemande de Göttingen a décidé de répondre à une question très courante chez les consommateurs de tomates: quel est le meilleur endroit pour les stocker? Doit-on les conserver à l’intérieur ou à l’extérieur du réfrigérateur, à température ambiante ?

Les chercheurs ont mené une étude pour voir s’il y avait des différences dans le goût des tomates mûres selon la façon dont elles étaient stockées et en tenant compte de la chaîne post-récolte de la ferme à l’assiette. Pour ce faire, ils ont analysé les attributs liés à la saveur dans de nouvelles souches de tomates, profitant de l’expérience d’un “panel sensoriel” dans lequel des évaluateurs expérimentés et formés ont utilisé leurs sens pour percevoir et évaluer les propriétés sensorielles des tomates, en analysant ”douceur, acidité et jutosité” des tomates.

Ils n’ont trouvé aucune différence de goût significative entre les deux options de stockage une fois la chaîne post-récolte entière prise en compte. “La variété de tomate est ce qui influence considérablement la saveur. Par conséquent, le développement de nouvelles variétés avec un arôme attrayant peut être une étape vers l’amélioration de la qualité de la saveur de la tomate”, a déclaré Larissa Kanski, auteur principal de l’étude. L’étude a également confirmé que plus la période de stockage est courte, meilleure est la saveur du produit agricole et les attributs associés.

