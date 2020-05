Tomates: Les exportations marocaines en France ont atteint 140.000 tonnes au T1

Partager

tweet



La France a importé 140.000 tonnes de tomates du Maroc et 36.000 tonnes d’Espagne.

Au premier trimestre, le Maroc a vendu près de 140.000 tonnes de tomates à la France. Cette dernière a réexporté la majorité vers d’autres pays, ce qui a considérablement augmenté ses exportations de tomates par rapport à la même période des années précédentes, selon le nouveau rapport de Fruit and Vegetable Facts.

Au premier trimestre, les exportations françaises de fruits et légumes frais étaient légèrement supérieures à celles de l’an dernier (+ 3%). Par rapport au premier trimestre 2018, il y a eu une croissance, mais au cours de la même période de 2017, le résultat avait été plus élevé. Les pommes étaient le produit le plus important. Bien qu’il y ait eu une augmentation de 10% des importations au premier trimestre par rapport à l’année dernière, ce chiffre était encore plus élevé les années précédentes.

Lire aussi : Tomates : Le Maroc se classe 4ème mondial dans les exportations et devance la Turquie

Les exportations de tomates ont été nettement plus élevées au premier trimestre que durant la même période les années précédentes. Cela concerne principalement les réexportations de produits agricoles marocains. Au premier trimestre, la France a importé 140.000 tonnes de tomates marocaines et 36.000 tonnes d’Espagne. Les exportations de chou-fleur français ont fortement baissé au premier trimestre.

Toutefois, avec le coronavirus (Covid-19), les exportations de tomates du Maroc en France et de plusieurs produits agricoles d’ailleurs, ont nettement baissé.