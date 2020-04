Covid-19: Le e-commerce et la livraison à domicile impulsent le secteur des fruits et légumes

Partager

tweet



Le e-commerce et la livraison à domicile ont relancé le secteur des fruits et légumes.

A quelque chose malheur est bon. Le Covid-19, bien que très dévastateur, a révolutionné bon nombre de secteurs et les fruits et légumes n’y ont pas échappé. Les professionnels ont enregistré une augmentation significative du volume des achats électroniques pendant la période de quarantaine imposée par le Maroc.

Les plateformes de e-commerce et la livraison à domicile des légumes et fruits ont le vent en poupe. En effet, le directeur du marché des fruits et légumes à Casablanca, a déclaré qu’une augmentation remarquable dans l’activité de livraison via des plateformes d’applications intelligentes dans la ville de Casablanca, comme en atteste les publicités diffusées sur les plateformes de médias sociaux.

Par ailleurs, ce phénomène a grandement contribué à faciliter la mission d’achat d’une large catégorie de familles; et ce, notamment à la lumière de l’émergence d’une forte concurrence entre un groupe de travailleurs dans ce domaine. Passant par les marché de gros, ces derniers stockent les produits agricoles dans des entrepôts puis les livrent à leurs clients dans des délais optimaux et à des prix modestes.

Il faut souligner que les prix de ces derniers à tempérament ont relativement baissé au début de cette semaine. Cette diminution s’explique du fait de l’abondance des produits agricoles au sein du marché.