COVID-19: Portnet numérise l’importation et l’exportation

COVID-19: Portnet lance des services en ligne pour l’importation et l’exportation.

Les importateurs et exportateurs du Maroc pourront utiliser les «outils 100% numériques» du Guichet unique national du commerce extérieur, Portnet SA, pour éviter les contacts humains inutiles.

Portnet “restera pleinement mobilisé dans les prochains jours”, a indiqué l’agence dans un avis d’information. «Conformément à son plan de continuité des activités», Portnet a assuré aux utilisateurs qu’il serait là pour les soutenir. “Les experts affirment que les déplacements et les contacts physiques entre les personnes ainsi que la manipulation et l’échange de documents papier posent un risque majeur de propagation du virus”, indique le communiqué.

De nouvelles mesures numériques permettront à 50 000 utilisateurs d’utiliser les outils 100% numériques de Portnet. Ceci vise à effectuer les formalités d’importation / exportation sans s’exposer à des risques inutiles. L’Autorité portuaire marocaine a créé PortNet comme un outil pour «améliorer le climat des affaires, le commerce, la compétitivité portuaire et logistique» et innover avec les services gouvernementaux électroniques, selon l’agence.

L’avis d’information explique les procédures à suivre pour obtenir les documents, payer les factures, renouveler l’adhésion et accéder à d’autres services. PortNet a assuré aux utilisateurs que sa plateforme numérique est disponible 24h / 24 et 7j / 7. L’entreprise a également créé une ligne fixe pour l’assistance et les plaintes. Elle a lancé la plateforme en ligne pour les importateurs et exportateurs afin de se conformer aux mesures nationales de prévention du Maroc contre la propagation du nouveau coronavirus .

Par conséquent, la société s’emploie à surveiller la situation épidémiologique. Ainsi, elle ambitionne de «préserver la santé de ses clients et de ses employés et de les protéger contre tout risque sanitaire».