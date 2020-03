Covid 19: Les opérateurs de production ravitailleront en fruits et légumes

Partager

Covid 19: L’approvisionnement de fruits et légumes se fera via les opérateurs de production.

Cette mesure est prise conjointement par le Ministère de l’Intérieur le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, prend effet à partir du 18 mars et durera 1 mois.



Dans le contexte sanitaire actuel causé par la pandémie COVID-19 et afin d’assurer l’approvisionnement continu des marchés nationaux, les Ministères de l’Intérieur et celui de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, ont pris conjointement la décision de permettre l’approvisionnement direct des Grandes et Moyennes Surfaces en légumes et fruits via la vente directe par les producteurs à ces espaces de commerce sans passer par les marchés de gros.

Cette mesure prend effet à partir du 18 mars 2020 et durera 1 mois.

A noter que le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts a assuré, dans un communiqué de presse, publié le 16 mars, que le ravitaillement des marchés sera assuré de manière régulière en produits agricoles et de la pêche. Aussi, aucune discontinuité de l’approvisionnement, ni rupture de la production des produits agricoles et de la pêche ne sont prévues.