Covid-19/Produits agricoles: La Chine exige une déclaration aux exportateurs

Partager

tweet



Les exportateurs de produits agricoles et alimentaires en Chine invités à déclarer que les produits sont exempts de coronavirus.

Les autorités douanières chinoises ont demandé aux exportateurs de denrées alimentaires du pays de signer une déclaration selon laquelle les produits agricoles alimentaires ne sont pas contaminés par le nouveau coronavirus, nous apprend Reuters.

La déclaration indique que l’exportateur se dispose à se conformer aux lois chinoises et aux directives de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour garantir que le virus de Covid-19 n’a pas contaminé les produits agricoles et alimentaires importés en Chine.

Lire aussi : Les entreprises du Maroc ont réduit de 46% leurs importations de thé chinois

Pékin a commencé à tester la nourriture importée pour le coronavirus après une épidémie sur un marché alimentaire de gros la semaine dernière. À Tianjin, le principal port de Pékin, les autorités testent tous les conteneurs de viande, selon les importateurs. Plus de 30.000 échantillons de viande, fruits de mer, légumes et fruits ont fait l’objet de tests entre le 11 et le 17 juin. Par ailleurs, tous se sont révélés négatifs pour le coronavirus, ont annoncé jeudi les douanes.

«Il est très coûteux et long de tester tous les produits. Ils demandent aux fournisseurs de signer cette lettre afin qu’ils puissent revenir à la normale », a déclaré un exportateur de viande à Reuters.