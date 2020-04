Le Covid-19 fait pression sur les producteurs de pommes de terre en Europe

Partager

Les agriculteurs européens demandent l’introduction de mesures de soutien exceptionnelles pour le secteur de la pomme de terre.

La pandémie liée au coronavirus a un effet dévastateur sur le marché de la pomme de terre de consommation 1, ce qui aura des répercussions sur les autres segments du marché de la pomme de terre, y compris sur les organisations de producteurs européens comme les coopératives impliquées dans la chaîne d’approvisionnement de la pomme de terre fraîche, ainsi que la transformation de l’amidon.

« Les pertes résultant de la crise du Covid-19 dans l’UE sont estimées à plus de 400 millions d’euros et à cela vient s’ajouter la perte de valeur supplémentaire générée par le commerce, la transformation, HoReCa ainsi que d’autres filières. Les réserves économiques des agriculteurs sont épuisées car l’année dernière a déjà été terriblement mauvaise pour notre secteur, lequel a dû faire face à des sécheresses exceptionnelles. Nous avons besoin d’aides de trésorerie rapides et de garanties de prêts de l’État si nous voulons traverser cette période difficile. Toutes les mesures initiées par la Commission Européenne nécessitent une approche coordonnée et rectifiée des 27 États membres de l’UE, sans quoi il existe un risque de distorsion du marché intérieur. »

Par ailleurs, les agriculteurs demandent à la Commission d’apporter son soutien sous la forme d’un budget extérieur au budget de la PAC et d’envisager l’introduction de mesures de soutien exceptionnelles temporaires pour le secteur européen de la pomme de terre.

