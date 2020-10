Covid-19 et ses effets sur le marché mondial de la pomme de terre.

Partager

tweet



La pandémie de Covid-19 a impacté le secteur de la pomme de terre.

Selon World Potato Markets , la pandémie du nouveau coronavirus a eu un impact majeur sur l’industrie mondiale de la pomme de terre depuis sa découverte et s’est propagé plus tôt cette année.

Les agriculteurs de l’hémisphère nord se préparaient à planter des pommes de terre lorsque la pandémie de Covid-19 était à son paroxysme. De nombreux producteurs en Europe et en Amérique du Nord ont planté plus de variétés de table en réponse à une demande accrue des consommateurs (les gens étaient obligés de rester à la maison et de cuisiner plus souvent).

Cependant, dans le même temps, il y a eu la fermeture des restaurants et le secteur de l’hôtellerie en général dans le monde, entraînant une diminution de la superficie consacrée à la culture de variétés destinées à la transformation : la demande de ces pommes de terre a fortement chuté.

Lire aussi : Pomme de terre : Pourquoi le Maroc est passé de 100.000 à 10.000 tonnes à l’export ?

Par ailleurs, la production américaine pour ce produit agricole a diminué d’au moins 5%, tandis que la transformation des pommes de terre a chuté de plus de 10%. Dans les cinq pays d’Europe occidentale possédant les plus grandes superficies de pommes de terre (Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Uni), la production a augmenté d’environ 4% par rapport à l’année dernière.

La crise a entraîné une augmentation de 20 pour cent de la consommation des ménages de pommes de terre de table en avril-mai dans de nombreux pays. La consommation de pommes de terre des ménages a quelque peu baissé avec l’assouplissement des restrictions. Cependant, en septembre, elle n’était que légèrement plus à la hausse que l’année précédente.