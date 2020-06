Le-Covid-19-façonnera-l-industrie-biologique-cette-année-après-un-record-en-2019

Partager

Les ventes de produits biologiques pour une personne ont augmenté de plus de 20% au printemps 2020.

La pandémie sans précédent de coronavirus (Covid-19) cette année – et son impact sur la vie quotidienne – a déjà eu des conséquences énormes sur le secteur biologique en 2020. Alors que les acheteurs recherchent des produits agricoles et alimentaires sains et propres, les aliments biologiques s’avèrent être la nourriture de choix pour la maison.

Jamais auparavant la nourriture fournie aux familles n’a été plus importante et les consommateurs se sont tournés vers le label biologique de confiance. De nombreuses catégories de produits organiques à croissance solide ont vu la demande exploser. Les ventes de produits biologiques pour une personne, après avoir bondi de plus de 50% au début du stockage dans la cuisine, ont augmenté de plus de 20% au printemps 2020. Les aliments biologiques emballés et surgelés ont connu une croissance à deux chiffres alors que les consommateurs ont augmenté les repas préparés à la maison.

L’intérêt d’aujourd’hui pour le biologique peut s’intensifier, mais sa popularité croissante n’est pas nouvelle. Les consommateurs mangent plus d’aliments biologiques. En effet, ils utilisent plus de produits biologiques que jamais, selon l’enquête sur l’industrie biologique 2020 de l’Organic Trade Association.

Le secteur biologique américain a enregistré une année record en 2019. Les ventes de produits biologiques sur les marchés alimentaires et non alimentaires ont totalisé un montant record de 55,1 milliards de dollars, en hausse de 5% par rapport à l’année précédente. Quant aux ventes d’aliments biologiques, elles ont atteint 50,1 milliards de dollars, en hausse de 4,6%.