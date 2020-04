Covid-19 : Les emballages des fruits et légumes sont en vogue

Partager

tweet



La demande des fruits et légumes emballés ne cesse d’augmenter à cause de la crise sanitaire.



Le coronavirus a engendré des changements importants dans le comportement d’achat à travers le monde. Les préoccupations des consommateurs au sujet de la salubrité des aliments semblent avoir dépassées la récente tendance avec une plus grande durabilité de l’environnement dans les allées de produits agricoles.

Avant le Covid-19, les consommateurs étaient extrêmement méfiants envers les emballages et en voulaient moins, selon Fruitnet. Les modes de consommation étaient relativement simples. Mais cela n’est plus. En effet, dans plusieurs pays, la demande des fruits et légumes emballés ne cesse d’augmenter. En Scandinavie, par exemple, «en raison de l’épidémie de Covid-19, des emballages plus hygiéniquement appropriés deviennent de plus en plus importants car la demande de fruits et légumes non emballés a diminué d’au moins 50%».

Lire aussi : 109 millions de dirhams pour une station d’emballage de fruits et légumes à Dakhla

Il reste à voir si ce changement d’attitude soit plus à long terme, mais pour l’instant, il semble que la demande pour les qualités protectrices des emballages sur le marché des produits frais augmente. Par ailleurs, les emballages, de par leurs formes et qualités pourraient constituer une valeur sûre de vente à laquelle les producteurs devraient tenir compte.