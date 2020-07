Covid-19 : Le secteur des fruits rouges est en peine.

Partager

Les producteurs de fruits rouges dénoncent l’absence de mesures urgentes face à la crise.

À l’issue d’une réunion tenue par des membres du bureau de l’Association Marocaine des Producteurs des Fruits Rouges (AMPFR) sous les auspices d’Amine Bennani vendredi dernier, ce dernier a appelé les autorités compétentes à venir en aide aux petits producteurs, dans un communiqué.

A cette occasion, les participants de la réunion ont exprimé leur soutien inconditionnel aux efforts des autorités pour contenir la nouvelle pandémie de coronavirus (Covid-19). Ils ont déclaré qu’en dépit de la mobilisation des comités locaux et régionaux, ils condamnent le défaut de mesures urgentes pour les producteurs, ce qui aura de conséquences économiques et sociales pour la campagne agricole actuelle et celle à l’horizon, indique L’Opinion, citant l’Association marocaine des producteurs de fruits rouges.

Face à cette situation préoccupante, les membres de l’AMPFR ont appelé à des prises en charge ciblées et progressives. Ils demandent également une stratégie claire. De ce coté, les autorités sont tenues de considérer la situation des petits agriculteurs, dont les terres arables représentent plus de 70% de toutes les superficies agricoles, et des milliers de travailleurs vulnérables y travaillant, souligne la même source.

En outre, il convient de rappeler que la superficie totale de récolte de fruits rouges (fraises, framboises, myrtilles…) à l’échelle nationale, qui avoisinait 3.035 hectares en 2009-2010 était à 8.400 hectares en 2018-2019, ce qui est une augmentation de 176%. En ce qui concerne la production, au cours de la même période, nous sommes passés de 107.000 tonnes à 197.000 tonnes. Le secteur des fruits rouges contribue activement à la réserve stratégique nationale de devises, d’où son importance.