Coronavirus: On a plus que jamais besoin des agriculteurs et des éleveurs

Partager

tweet



Coronavirus: On a plus que jamais besoin des agriculteurs et des éleveurs

Dans ce contexte actuel de crise du coronavirus, les agriculteurs et éleveurs sont de plus en plus sollicités et à juste titre. En effet, sans eux, l’approvisionnement en produits agricoles n’aurait été possible.

Malgré les conditions difficiles liées à la propagation du Covid-19, les agriculteurs ont jusqu’à présent été en mesure de maintenir l’approvisionnement alimentaire des citoyens que ça soit au Maroc, ou partout dans le monde, d’où leur rôle fondamental. Sans agriculteurs et éleveurs, il n’y a pas de nourriture. Ils sont le premier maillon qui fait bouger la chaîne agroalimentaire. Par ailleurs, ils sont plus nécessaire que jamais avant ce type de crise.

En ce moment, les producteurs travaillent encore plus dur pour continuer à atteindre l’objectif de fournir ces aliments aux citoyens. Ils visent ainsi à ce qu’il n’y ait pas de pénurie sur les étagères. Et c’est chose faite.

En effet, le ministère de l’agriculture du Maroc, face aux achats de panique, a joint un communiqué rassurant sur l’approvisionnement en produits agricoles. Ainsi, il a fait savoir que le marché marocain ne souffrira d’aucune discontinuité. En ce qui concerne, les produits maraichers, l’approvisionnement du marché sera continuel tout au long de l’année. Pour la tomate, les pommes de terre et l’oignon, en particulier, les besoins du pays sont largement satisfaits par la production en cours et les quantités disponibles en stock.

Il faut également souligner qu’en dépit du Covid-19, une sécheresse accrue sévit dans certaines régions marocaines. Et pourtant, les agriculteurs gardent espoir et bataillent pour garantir un approvisionnement alimentaire stable.

Une chose est sure; au Maroc, en Afrique en général, en Europe, en Amérique, primordial est le rôle des agriculteurs. Par ailleurs, force est de veiller, dès maintenant, à des mesures pouvant sauvegarder et garantir le fonctionnement de l’activité agricole.