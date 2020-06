Insolite : Les carottes, les pommes et les laitues sont contaminées par des microplastiques.

Partager

tweet



Les pommes sont l’un des fruits les plus contaminés, tandis que les carottes sont les légumes les plus touchés par les microplastiques.

Les fruits et légumes communs comme les carottes, les laitues et les pommes sont contaminés par de minuscules particules de plastique (microplastiques) et cela devrait être “une préoccupation considérable” parmi les experts en santé publique, selon les scientifiques.

Des chercheurs de l’Université de Catane en Italie ont découvert que les pommes sont l’un des fruits les plus contaminés, tandis que les carottes sont les légumes les plus touchés. L’équipe a étudié la contamination par les plastiques des carottes, des laitues, du brocoli, des pommes de terre, des pommes et des poires. Ils ont conclu que les microplastiques sont «abondants» dans les produits agricoles et aliments frais. Les fruits demeurent beaucoup plus contaminés que les légumes. En effet, les arbres fruitiers sont plus âgés et ont des systèmes racinaires plus profonds et plus établis, disent-ils, selon Freshplaza.

Bien que les scientifiques aient découvert moins de particules de plastique dans les fruits et légumes que dans l’eau dans une bouteille en plastique, ils maintiennent toujours que leurs découvertes sont une source de «préoccupation considérable».

Lire aussi : Augmentation de 6% des exportations de produits maraîchers du Maroc malgré le Covid-19

“Sur la base des résultats obtenus, il est urgent de mener des études toxicologiques et épidémiologiques pour enquêter sur les effets possibles des microplastiques sur la santé humaine”, prévient l’étude publiée dans la revue Environmental Research. Les carottes pourraient être particulièrement sensibles à la contamination aux microplastiques.

L’étude est un projet entre l’Université de Leiden aux Pays-Bas et l’Institut Yanthai pour la recherche sur les zones côtières en Chine.