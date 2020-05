Partager

tweet



Les États membres de l’UE ont acheté au total 1161,79 millions de kilos de laitue, d’une valeur de 1.404,47 millions d’euros.

Au cours de 2019, l’Union européenne (UE) a battu le record historique dans l’importation de laitue avec plus de 1161,79 millions de kilos.



En 2019, les États membres de l’UE ont acheté au total 1161,79 millions de kilos de laitue, d’une valeur de 1.404,47 millions d’euros et d’un prix moyen de 1.209 euros le kilo, selon le rapport Hortoinfo basé sur des données du service statistique Euroestacom (Icex-Eurostat), avec des codes du tarif intégré des Communautés européennes.

Avec une exportation de 2.592.900 kilos de laitue soit environ 2.592,9 tonnes, le Maroc s’en tire avec quelque 2 millions d’euros (20 MDH). Ce qui lui confère, ainsi, la 15ème place dans les exportations de laitue dans l’UE.

L’Espagne a été le pays qui a fourni le plus de laitue aux États membres en 2019, soit plus de la moitié du total, en particulier un volume de 639,8 millions de kilos. L’Italie occupe la deuxième place du classement, avec un volume de 141,26 millions de kilos de ce produit agricole. Les Pays-Bas étaient le troisième plus grand fournisseur de l’UE en volume, vendant 135,8 millions de kilos.

La quatrième position parmi les pays qui fournissent de ce légume dans l’UE est occupée par l’Allemagne, avec 75,35 millions de kilos. La France ferme le quintette des pays qui vendent le plus de laitue dans l’UE, avec un volume fourni en 2019 de 60’32 millions de kilos.