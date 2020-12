Aperçu du marché mondial des raisins

Partager

Le marché des raisins est marqué par une baisse de l’offre et des prix élevés.

Le marché européen du raisin est approvisionné en produits de la Namibie et de l’Afrique du Sud, dont la saison vient de démarrer mais avec un certain retard, tandis que l’approvisionnement de raisins sur le marché nord-américain provient principalement du Pérou, du Chili et de la Californie.

En raison du retard dans le démarrage de l’approvisionnement sud-africain et namibien, l’offre de raisins en Europe est actuellement limitée et les prix sont donc plus élevés. La situation devrait se normaliser et les prix se stabiliser une fois que des volumes plus importants de raisins de table commenceront à arriver en janvier. En Amérique du Nord, il y a un peu plus de pression sur le marché. En Chine, la demande passe des produits importés aux raisins produits dans le pays.

Espagne: la saison est dans la dernière ligne droite

La saison des raisins de table cultivés au niveau national touche à sa fin en Espagne. Les ventes se concentrent désormais sur la campagne de la Saint-Sylvestre avec des variétés de raisins blancs à pépins, comme l’Aldo traditionnel et des variétés importées sans pépins, principalement du Pérou, d’Afrique du Sud et de Namibie. Il est à noter que l’Espagne parvient à élargir son calendrier de culture, dans lequel cette année les variétés rouges sans pépins se sont démarquées.

Lors de la campagne de Noël et du Nouvel An, la pandémie devrait entraîner des changements dans les canaux de vente. Un grand pourcentage des ventes dans le secteur de l’hôtellerie a disparu, la demande se concentrera donc sur les chaînes de restaurants et les services de restauration qui préparent les dîners du Nouvel An avec livraison à domicile.

Même ainsi, l’industrie s’attend à une augmentation des ventes de ce produit agricole au détail, car si la population ne peut pas manger dans les restaurants ou voyager en Espagne, comme c’est souvent le cas à cette période de l’année, les dépenses en nourriture consommée à la maison seront plus élevées.

Une baisse de la production de raisins dans certaines régions

La récolte a été inférieure à celle de l’année dernière dans les principales zones de production telles que Murcie et Alicante. La production a été élevée la saison dernière, de sorte que les rendements devraient être inférieurs cette fois. De plus, les pluies abondantes avant le début de la récolte ont gâté une partie des fruits en raison de problèmes fongiques. La demande et les prix ont été bons tout au long de la saison.

La performance économique désastreuse de l’année dernière dans le segment des raisins à graines a rendu la récolte plus rentable pour certains petits producteurs, qui ont choisi de quitter les champs. La cessation de l’activité est également due en partie à l’absence de changement de génération. Bien que les producteurs de raisins à graines aient clôturé la saison précédente avec des pertes, heureusement cette saison n’a pas été le cas. En fait, cette année, il y a eu une légère augmentation de la demande pour tous les cépages sans pépins, malgré la tendance mondiale de plus en plus axée sur les raisins sans pépins.

Pérou: pression sur les prix due aux expéditions importantes vers les États-Unis

Aux États-Unis, la campagne d’importation des raisins du Pérou a commencé, dont l’offre pourrait augmenter de 20%. Au début de la saison péruvienne, les raisins sont destinés à divers marchés, mais à partir de novembre, la plupart des lots vont aux États-Unis. “La production a été retardée dans certaines régions du Pérou en raison du froid et le Brix n’était pas adéquat au début. Mais maintenant, les volumes et la qualité des raisins péruviens ont augmenté”, explique un importateur de Floride.

Au Pérou, la récolte se déplace actuellement vers le sud du pays. “Année après année, le Pérou tente d’élargir sa fenêtre de commercialisation. Normalement, nous arrivons jusqu’au début du mois de mars, selon la demande. Mais après cela, la concurrence du Chili augmente”, explique l’importateur, qui souligne que le Chili pourrait commencer à fournir ses raisins plus tôt cette année. La demande est un peu plus lente sur la côte Est, et avec l’arrivée de volumes plus importants, les prix sont actuellement sous pression.

Pays-Bas: offre limitée de raisins d’outre-mer

Les premiers raisins d’Afrique du Sud et de Namibie sont déjà arrivés aux Pays-Bas. «Le marché du raisin se présente plutôt bien, avec des ventes satisfaisantes des plateaux de raisins aux chaînes de supermarchés. Le produit en vrac a été programmé avec un peu plus de prudence, également de notre part, mais il continue à générer profit », déclare un importateur.

«Les raisins brésiliens sont déjà en train de disparaître à ce stade de la saison et les volumes péruviens ne sont pas très importants. L’offre en général est limitée pour le moment, principalement en raison du retard des saisons sud-africaine et namibienne. plus d’offre la semaine prochaine, mais les grandes quantités n’arriveront pas avant la semaine 53/1, lorsque les prix, qui sont maintenant à un niveau stable, vont probablement baisser un peu. ”

Des prix inférieurs à ceux de l’année dernière

«Les prix des raisins blancs varient entre 14 et 15,50 euros et les rouges se vendent entre 15 et 16 euros. L’année dernière, les prix étaient un peu plus élevés, mais cette année, les raisins européens sont sur le marché bien avant et il y a aussi eu un peu plus de produits du Brésil. Dans l’ensemble, je ne suis pas mécontent du niveau de prix. L’offre péruvienne est également limitée, en partie à cause des grèves. Le prix des raisins Red Globe du Pérou se situe entre 18 et 20 euros », précise l’importateur.

«La question est de savoir quel sera l’effet des nouvelles restrictions adoptées pour freiner le coronavirus sur le marché du raisin. Si certains canaux de vente se ferment, cela laissera sans aucun doute sa marque», poursuit l’importateur. «La qualité de tous les raisins est encore bonne et de nombreuses nouvelles variétés sont visibles par exemple».

Allemagne: démarrage difficile de la saison des raisins outre-mer

La saison des raisins outre-mer a connu un démarrage difficile cette année. Normalement, les premiers volumes en provenance de Namibie et d’Afrique du Sud arrivent sur le marché allemand à la fin du mois de novembre, mais cette année ils sont entrés dans la semaine 50. Par conséquent, on estime que la quantité de raisins disponibles sera modérée jusqu’à fin décembre. Le point de départ, en revanche, est très favorable pour les raisins d’outre-mer. “Il n’y a pratiquement pas de produit européen et, par conséquent, nous nous attendons à une très bonne demande de la part du commerce de détail “, souligne un importateur.

Les premiers volumes du Brésil et du Pérou, en revanche, ont dû faire face à la concurrence des produits italiens, de sorte que les prix de début de saison ont été très décevants. En général, la qualité du produit étranger est satisfaisante, comme l’a confirmé un importateur. Avec les prévisions météorologiques actuelles, une pénurie de raisins est attendue en janvier, avant le début de la saison en Inde, qui pourrait être retardée d’environ deux semaines.

Royaume-Uni: les premiers raisins d’Afrique du Sud et de Namibie sont arrivés

Les raisins de Namibie et les premiers raisins d’Afrique du Sud commencent à arriver au Royaume-Uni. Le fruit a une apparence très attrayante. “Les flammes namibiennes ont une bonne taille et une bonne saveur, tout comme les Early Sweet et Prime. Bien que les saisons aient été retardées de 7 à 10 jours, un bon approvisionnement en raisins frais est toujours bon pour commencer la période de Noël”, dit un importateur.

L’offre européenne s’est enrichie cette année avec des raisins d’Espagne. L’offre grecque a été inférieure en raison d’une qualité inégale et des quantités limitées de raisins blancs. Lorsqu’il s’agit de promouvoir des variétés individuelles, les détaillants britanniques aiment se diversifier. Cette année, les variétés Cotton Candy et Sable ont attiré l’attention sur les rayons, tandis que la disponibilité des autres variétés n’a pas été assez bonne ou l’offre suffisamment constante pour effectuer des promotions.

France: la demande dépasse l’offre

La France est actuellement entre deux saisons. Le Pérou et l’Afrique du Sud ont commencé leur saison avec des volumes encore faibles, mais de bonne qualité, tandis que l’Espagne, le Portugal et l’Italie sont dans la dernière ligne droite. En conséquence, la qualité, par exemple, des raisins espagnols n’est plus aussi excellente, bien qu’il soit possible d’en trouver quelques lots sur le marché français jusqu’à Noël. La demande est assez élevée et dépasse l’offre. Par conséquent, les prix sont élevés.

Italie: saison plus courte pour les raisins domestiques

En raison de la forte humidité persistante en Italie, les raisins des dernières coupes ne sont plus adaptés au marché du frais. Selon la Commission italienne du raisin de table, seuls quelques lots de raisins Regal, Red Globe et Black Pearl entreront sur le marché intérieur pendant la saison de Noël. En début de saison, les produits égyptiens, grecs et espagnols exercent une forte pression sur les raisins italiens, et en fin de saison, ce sont les produits d’outre-mer qui monopolisent une partie du marché.

Par exemple, un négociant de la région des Pouilles souligne qu’il y avait beaucoup de pression sur ses raisins rouges en raison de la concurrence égyptienne. A la mi-août, la situation des raisins rouges et blancs s’est améliorée grâce aux promotions au détail, mais en septembre, le produit grec est entré sur le marché, aggravant à nouveau la situation des raisins nationaux.

La Sicile envoie actuellement les derniers raisins Red Globe sur le marché. Dans la première partie de la saison, les prix moyens étaient de 0,50 € à 0,70 / kg, tandis que dans la deuxième partie les prix moyens étaient légèrement plus élevés, c’est-à-dire entre 0,60 € et 0,80 € / kg . Le produit biologique était déjà terminé début novembre, tandis que les variétés sans pépins ne couvrent pas le marché tardif. La région de Mazzarrone et la région de Canicattì orientent de petits quotas de production vers des raisins sans pépins. Le marché fixe les exigences et les producteurs relèvent progressivement le défi du changement, tout en continuant à cultiver des variétés traditionnelles telles que les raisins italiens.

Afrique du Sud et Namibie: début de campagne tardif

La saison des raisins a commencé tard. La Namibie est actuellement en pleine saison, tandis que la province sud-africaine du Cap occidental vient de démarrer. Il y a eu un retard de dix jours dans la vallée de la rivière Olifants et un retard d’une semaine est également prévu dans les régions de Berg et Hex River. Ce retard laisse aux producteurs sud-africains et namibiens une fenêtre de commercialisation plus petite sur le marché européen très convoité avant Noël. Certains s’attendent à ce qu’en raison de la mobilité réduite des consommateurs, les prix continuent d’être bons après Noël en raison de l’augmentation de la consommation des ménages. La qualité et la taille des baies sont considérées comme exceptionnelles cette année.

La logistique, un défi pour la Namibie

À cette période de l’année, les activités du principal hub logistique de la région, le port de Cape Town, sont contraintes par les vents, qui empêchent parfois les navires d’entrer ou de sortir du port. Au cours des 7 à 8 derniers jours, l’impact n’a pas été aussi important, mais on s’attend à ce que le port soit contraint de rester fermé la semaine prochaine en raison de vents violents. En plus des problèmes dans le port, il y a également eu des tensions à la frontière entre la Namibie et l’Afrique du Sud en raison de la situation des coronavirus. La frontière était parfois fermée pour empêcher la propagation du virus, mais les deux gouvernements ont finalement conclu un accord pour garantir un flux d’approvisionnement en raisins de la Namibie vers les ports sud-africains.

À la fin de la semaine 48, l’Afrique du Sud a exporté 1,5 million de cartons (4,5 kg), une quantité bien moindre que l’an dernier (4,4 millions de cartons) et nettement moins que les deux années précédentes, bien qu’en ces saisons, les marges bénéficiaires étaient plus faibles. La plupart des raisins exportés sont destinés au marché européen (1 million de cartons), suivi du Royaume-Uni et du Moyen-Orient.

Inde: des volumes plus élevés à partir de janvier

La saison des raisins indiens ne fait que commencer, avec des volumes limités pour le moment. De gros volumes seront récoltés à partir de janvier. Les protestations actuelles des agriculteurs en Inde n’influencent pas la saison des raisins, car les canaux de vente utilisés par les viticulteurs ne dépendent pas de la plate-forme de marché établie par le gouvernement. La principale région viticole indienne, Nashik, commencera à récolter dans la semaine 2 et la récolte devrait durer jusqu’à la semaine 15. Les pluies persistantes en octobre ont obligé les agriculteurs à reporter la taille.

En conséquence, le volume de raisins disponibles en janvier sera inférieur à la quantité habituelle, tandis qu’en février il y en aura plus. En raison du volume limité disponible pour l’exportation en janvier, les prix devraient être plus élevés au début de la saison. Cependant, en février et mars, les prix seront sous pression en raison de l’augmentation de l’offre.

Etats-Unis: offre de raisins nationaux et importés

L’offre de raisins sur le marché américain est très large grâce à la somme de l’approvisionnement en produits de Californie avec les quantités de raisins importés. La récolte nationale est comparable à celle de l’an dernier. La Californie travaille actuellement sur certaines de ses variétés tardives telles que Crimson, Autumn Royal, Red Globe, ainsi que Allison et Sweet Celebration.

La demande est stable pour le moment, selon de nombreux traders. Une grande partie du produit est absorbée par les détaillants à la suite de la pandémie de coronavirus. Le développement des variétés favorise la commercialisation en améliorant la qualité et la consistance des raisins. Les prix sont restés stables et sont comparables à la saison dernière.

Chine: la demande passe des importations aux produits locaux

La production chinoise de raisins de table au cours de la saison 2020-2021 est estimée à 11 millions de tonnes, soit un peu plus que la saison précédente. Les deux variétés les plus populaires sont Shine Muscat et Xiahei, chacune avec une production croissante. La surface de production de Shine Muscat atteint 6,6 millions d’hectares et les volumes récoltés représentent près de 10% du marché.

Le prix varie grandement selon la variété. Les prix du Shine Muscat étaient très élevés il y a quelques années, mais en raison de l’augmentation de la production, son prix baisse année après année. Cette année, le prix moyen du Shine Muscat est d’environ 20 à 40 RMB / kg, soit 50% de moins que l’année dernière.

En raison de la pandémie de Covid-19, il y a eu des problèmes au niveau logistique. Le volume de raisins importés a diminué de 6% par rapport à l’année dernière. En revanche, la qualité des produits locaux s’est considérablement améliorée cette année, de sorte que le consommateur passe des fruits importés aux produits locaux. Le Chili, l’Australie et le Pérou sont les principaux fournisseurs de raisins de table en Chine, tandis que les raisins chinois, quant à eux, sont principalement destinés au marché de l’Asie du Sud-Est. Les exportations chinoises devraient augmenter de 17% au cours de la prochaine saison.

Australie: une pénurie de main-d’œuvre préoccupante

Certains producteurs du nord et de l’ouest de l’Australie récoltent déjà les raisins de la saison 2020/21, ou sont sur le point de démarrer, et les perspectives restent positives, malgré les défis auxquels sont confrontés les agriculteurs de tout le pays. Les pénuries de main-d’œuvre dues aux restrictions aux frontières et à la hausse des coûts de transport vers les marchés internationaux suscitent des inquiétudes. En 2018/19, l’Australie a produit 208276 tonnes, dont 70% étaient destinées aux marchés d’exportation.

Cependant, l’industrie espère que l’aide gouvernementale récente pourra aider le secteur. L’Australian Table Grape Association a reçu plus de 600 000 dollars australiens ce mois-ci pour deux projets visant à améliorer l’accès au marché, à mettre à jour le système d’accréditation à l’exportation et à créer des applications mobiles LMR. En 2018/19, l’Australie a exporté 146093 tonnes de raisins de table, d’une valeur de plus de 555 millions de dollars australiens. La saison australienne s’étend de novembre à mai.