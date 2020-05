Les-premiers-raisins-blancs-sans-pépins-du-Maroc-font-leur-entrée-dans-le-marché-européen

Partager

Les premiers raisins blancs sans pépins du Maroc ont pris une longueur d’avance dans le marché européen.

Les premiers raisins blancs sans pépins Early Sweet (Grapaes) fraîchement récoltés d’origine marocaine viennent de faire leur entrée dans le marché européen. Très attendus, ces derniers ont la chance d’être les premiers sur le marché, ce qui donne à l’origine Maroc, un coup d’avance sur ses concurrents.

« Nous aimons particulièrement travailler avec cette origine car c’est un gage de fraîcheur. Le raisin a été récolté lundi et trois jours après, il est disponible à la vente sur les marchés français et européen. Par ailleurs, l’origine Maroc est très intéressante car elle n’entre pas du tout en concurrence avec l’origine France », indique Christophe Ochs, gérant de la société Albafruit à Freshplaza.

Si les consommateurs attendent toujours la première récolte de l’hémisphère Nord avec impatience, la crise sanitaire cette année a renforcé encore davantage cette attente : « Nous avons la chance d’être les premiers sur le marché à offrir cette variété. Déjà l’année dernière, la demande avait été très bonne. Mais cette année avec le confinement qu’il y a eu en Inde, les volumes importés en Europe ont été bien moindres.

Ce qui fait qu’aujourd’hui, le marché est relativement vide. Par ailleurs, nous attendons cette année une marchandise de très bonne qualité, très sucrée, grâce aux conditions climatiques favorables à savoir un hiver doux et un printemps chaud dont le Maroc a bénéficié cette année. Et avec l’engouement actuel qu’a le consommateur pour les produits frais et sains, la saison s’annonce prometteuse ».