Covid-19: Les raisins de table aideraient à construire et à maintenir un système immunitaire sain

Les raisins contiennent plus de 1600 phytonutriments qui peuvent également aider à maintenir la santé.

La pandémie du coronavirus (Covid-19) a provoqué un recentrage sur la construction et le maintien d’un système immunitaire sain. Selon deux professeurs de la Tufts Friedman School of Nutrition Science and Policy, une alimentation saine comprenant les raisins ont des bienfaits sur la santé du cerveau, du cœur et du côlon, ce qui d’après eux, pourrait aider à aplatir la courbe du Covid-19.

En outre, un article du magazine Good Housekeeping, intitulé «10 avantages pour la santé des raisins qui vous donneront envie de manger une grappe entière», souligne comment ce produit agricole aide à réguler la pression artérielle, à réduire le risque de diabète et peut aider à perdre du poids ou le gérer. Un deuxième article de Men’s Health met en évidence le pouvoir antioxydant de ce fruit pour aider à lutter contre les maladies.

En fait, les raisins contiennent plus de 1600 phytonutriments qui peuvent également contribuer à maintenir la santé de diverses manières, de la promotion de l’activité antioxydante à l’amélioration des communications de cellule à cellule qui aident à maintenir la santé des cellules.

