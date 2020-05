Delassus: Le potentiel de la variété de raisins Arra engendre l’ouverture d’une agence

Partager

Delassus a produit une récolte d’Arra Passion Fire qui a montré son potentiel en tant que variété de raisins adaptée au Maroc.

En raison du grand succès de la production de la saison dernière des raisins (cépages) de table Arra et Early Sweet au Maroc, Grapa Varieties a annoncé la nécessité d’ouvrir une agence locale pour soutenir les producteurs marocains.

Selon Rafe Shabaily, directeur général du maraîcher-producteur marocain Les Vergers du Soleil, les variétés de raisins Arra comme Passion Fire et Sugar Drop ont un énorme potentiel futur. «L’Arra Passion Fire est absolument incroyable, avec une bonne taille de baies et un rouge très attrayant et vibrant», a-t-il déclaré.

«L’année dernière, nous avons eu de la chance avec les conditions météorologiques avec une amplitude max-min souvent autour de 25° C, ce qui contribue énormément à la coloration. Un sans pépins rouge constant qui fonctionne année après année est une sorte de Saint Graal au Maroc. Si cette variété produit des résultats similaires dans la saison à venir, alors nous avons un gagnant. ”

En ce qui concerne la variété de raisins Arra Sugar Drop, Shabaily a expliqué: «Le produit est superbe, la qualité alimentaire est absolument fantastique – croquante et sucrée, avec une agréable acidité. Nous avons prélevé de nombreux échantillons dans les tunnels, et il n’y a aucun signe de marques ou de brunissement. ”

Le producteur-exportateur marocain Delassus voit également le potentiel des raisins Arra Passion Fire. «Nous avons de nombreuses variétés Arra à l’essai donnant de très bons résultats», a déclaré Fatiha Charrat, directrice commerciale et marketing. «Nous sommes ravis de commencer à exporter Arra Passion Fire, l’une des variétés sans pépins rouges les plus recherchées au monde».

Freshplaza