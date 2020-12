L'Égypte va augmenter ses exportations de raisins de table de 13%.

Le département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) prévoit que les exportations égyptiennes de raisins de table augmenteront de 13% pour atteindre 170.000 tonnes au cours de la saison 2020-2021 (d’octobre à septembre).

Les exportations de vendanges de table en Égypte en saison 2020/21 sont estimées à 1,42 million de tonnes, soit 2,5% de plus que lors de la campagne précédente. La croissance de la production est due à des conditions météorologiques favorables, à l’introduction de nouvelles technologies et à une demande croissante, rapporte FruitNews.Les principaux pays importateurs de raisins de table égyptiens sont : le Royaume-Uni (23% des exportations totales), les Pays-Bas (21% des exportations totales), la Russie (12% des exportations totales) et l’Allemagne (6% des exportations totales pour ces produits agricoles).

En effet, le raisin de table est l’une des cultures les plus exportées par les producteurs égyptiens ; ainsi que la deuxième récolte après les agrumes. En 2020, en termes monétaires, les exportations de raisins se sont élevées à 250 millions de dollars.

La principale région de culture du raisin en Égypte est Buheira (40% de la superficie totale cultivée et 18% de la production totale). En effet, les approvisionnements en raisins de cette région sont principalement dirigés vers les pays de l’Union européenne.