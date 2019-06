Région Drâa-Tafilalet : Investissement de 4,13 MMDH dans la filière palmier-dattier entre 2010 et 2019

Partager

Le volume des investissements dans la filière palmier-dattier dans la région de Drâa-Tafilalet a atteint 4,13 MMDH durant la période 2010-2019.

Ces fonds auxquels l’Etat a contribué à hauteur de 2,2 MMDH (54%) et les professionnels avec 1,93 MMDH (46%), se répartissent entre 984,2 MDH pour le financement de projets dans le cadre du pilier II du Plan Maroc Vert (PMV), 744,59 MDH dédiés aux projets du Pilier I du PMV, outre des incitations de l’ordre de 471,20 MDH.

Selon des données de la direction régionale de l’agriculture de Drâa-Tafilalet, le nombre global de palmiers à l’échelle de la région est passé de 3,183 millions en 2009 à 4,889 millions en mai 2019, alors que la superficie plantée a bondi durant la même période de 39.982 Ha à 47.293 Ha.

Pour ce qui est du stockage frigorifique et du conditionnement, le nombre d’unités est passé de 3 à 37 durant la même période, alors que la moyenne de production a augmenté de 80.600 à 100.000 tonnes, a précisé la même source, ajoutant que le nombre de journées de travail a également évolué en passant de 1,55 million à 3 millions, tandis que la contribution de la filière phoenicicole aux revenus des agriculteurs s’est accrue de 60 à 65%.

Dans le cadre du programme de plantation de 3 millions de palmiers dans les oasis au niveau de la région de Drâa-Tafilalet, la même source a noté que 1,276 millions de plants de palmiers ont été distribués dans le cadre de l’intensification et de la replantation des oasis de la région, pour un investissement global de 382,8 MDH.

Et de poursuivre que le nombre des plants distribués dans le cadre de la création de nouvelles plantations de palmiers a atteint 923.075 plants pour une superficie globale de 7.311 Ha, avec un investissement global de 1,1 MMDH.

Quelque 2.189.838 plants-tubes ont été aussi distribués entre 2010 et avril 2019, dans le cadre du programme de plantation de 2,250 millions de plants de palmiers dans la région de Drâa-Tafilalet, a indiqué la direction régionale de l’agriculture, qui a ajouté que ce chiffre atteindra, à fin 2019, 2.822.200 plants de palmiers dans le cadre des opérations de densification, alors que la superficie relative à l’extension des palmeraies s’établira à 10.500 Ha.

S’agissant du programme 2020, la direction prévoit que 3.336.950 palmiers seront plantés, alors que la superficie dédiée à l’extension devrait atteindre 14.685 Ha.

Par ailleurs, la même source a fait savoir que des investissements globaux de 725,14 MDH ont été mobilisés pour la construction de 3 barrages de diversion, de « khettarat » sur une longueur de 71 Km, de canaux d’irrigation sur 583 Km et de 100 digues.

Lancé le 10 novembre 2009, le programme de plantation de 3 millions de palmiers-dattiers vise en particulier le développement, l’extension et la réhabilitation des zones oasiennes avec la plantation de 2,9 millions de palmiers-dattiers, soit 19.000 Ha et l’augmentation de la production des dattes à l’horizon 2030 à 185.000 tonnes, tout en améliorant la qualité du produit et les méthodes de commercialisation.

L’activité phoenicicole dans la région de Drâa-Tafilalet contribue avec plus de 60% dans la formation du revenu quotidien agricole pour plus d’un million d’habitants et assure, en plus de la production de dattes, la création de plus de 1,5 million de journées de travail, ainsi que divers matériaux destinés à l’artisanat, à la construction ou à la production d’énergie.