Selon une étude récente, les tomates cultivées à l’ombre ont plus d’antioxydants

Les résultats d’une recherche sur les tomates cultivées à l’ombre montre que celles-ci ont plus d’antioxydants.

D’après une étude publiée par le magazine américain “Journal of Agriculture and Food Chemistry”, l’application de l’ombrage dans les cultures de tomates biologiques s’accompagne d’une activité antioxydante accrue de la tomate, principalement en raison de l’augmentation des niveaux des deux flavonoïdes comme les phénylpropanoïdes.



L’importance de cette étude réalisé à Alméria est que, pour la première fois, il y a eu usage de techniques métabolomiques et, en particulier, la résonance magnétique nucléaire dans la différenciation des cultures de tomates biologiques et la détermination de l’influence que l’ombrage a non seulement sur la productivité ou la taille mais aussi sur la qualité nutritionnelle, indique le chef du projet de recherche.

En ce qui concerne la productivité de la culture avec et sans ombrage, l’étude parvient à des conclusions d’un grand intérêt pour l’agriculteur. Plus précisément, les constats montrent que les cultures de tomates biologiques sous ombrage avec seulement 50% d’intensité lumineuse diminuaient leur rendement en termes de kilos de tomates récoltées de 35%, d’une réduction de 4% de la taille et d’une baisse de 12% du poids.

