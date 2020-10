Taroudant : sensibilisation des agriculteurs au Covid-19.

Partager

Les autorités ont lancé une vaste campagne de sensibilisation au profit des agriculteurs de Taroudant.

Afin d’endiguer la propagation de la pandémie Covid-19, la commission provinciale de veille et de suivi de Taroudant a tenu, récemment, une rencontre avec les opérateurs agricoles sur les protocoles sanitaires sectoriels, dans le cadre du lancement de la nouvelle campagne agricole.

Cette réunion a permis de discuter des protocoles sanitaires sectoriels, destinés aux unités de production et aux coopératives œuvrant dans les chaînes de production du safran, de l’ail, de l’argan et du citron, et fait suite à plusieurs rencontres précédentes qui ont été tenues aux pôles de Taliouine, Ouled Taima et Sidi Moussa, apprend-on auprès de la province.

Ainsi, les autorités locales ont rappelé l’impératif de respecter les mesures visant à préserver la santé publique, précisant dans ce sens que la commission provinciale de veille et les commissions locales poursuivent leurs campagnes dissuasives, pour faire face à la propagation du Covid-19.

Par ailleurs, selon la MAP, les autorités ont mis en place dans la province de Taroudant, quelque 2.128 commissions locales, composées de 9.103 membres qui œuvrent conjointement avec les autorités compétentes pour maîtriser la situation épidémiologique.

De même, dans le cadre des mesures préventives pour faire face à la pandémie au niveau de la province, quelque 245.000 masques réutilisables ont été distribués sur les catégories précaires, outre l’organisation d’opérations de stérilisation permanentes des établissements publics et scolaires, ainsi que des mosquées.