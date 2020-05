Classée comme un superfruit, la grenade fait l'objet d'un fort engouement

Partager

Les prix mondiaux de la grenade ont augmenté de 14,3% au cours du dernier trimestre.

La demande mondiale de grenade n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années et devrait atteindre une taille de marché de 263,7 millions dollars d’ici 2025, contre 204,3 millions en 2019.

La grenade été classé comme un «superfruit», contenant des niveaux élevés de vitamine C, l’acide punicique et les antioxydants, et sont couramment utilisés pour les jus, les suppléments ou même les produits de soin. Cette saison a vu une diminution mondiale de l’approvisionnement en grenade en raison du coronavirus (Covid-19), ce qui a fortement augmenté les prix. Selon les données de prix de Tridge, les prix mondiaux de la grenade ont augmenté de 14,3% au cours du dernier trimestre. Au Maroc, le volume de production a avoisiné les 133.000 tonnes, en 2018. La région de Béni Mellal-Khénifra est la première zone productrice.



La consommation européenne de grenades a augmenté régulièrement ces dernières années, notamment en provenance d’Espagne et de Grèce. Alors que la Turquie et le Pérou sont actuellement les principaux exportateurs vers l’Europe, la saison de récolte turque chevauche celle de l’Europe méditerranéenne, faisant du marché de la grenade un marché trop concurrentiel pendant ces périodes, indique un exportateur égyptien. Ainsi, selon ce dernier, l’avantage des grenades égyptiennes réside dans le prix. En effet, elles sont moins chères par rapport aux produits de Turquie, d’Espagne et d’Israël en raison de la baisse des coûts.

Freshplaza