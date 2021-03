Secteur des fruits et légumes : un prix mondial pour les femmes.

Partager

Un prix mondial pour les femmes impliquées dans le secteur des fruits et légumes.

Global Women Fresh, le réseau international des femmes du secteur des fruits et légumes, a lancé deux nouveaux prix pour célébrer le rôle des femmes dans ce segment.

Selon Linda Carobbi, présidente de l’UE Global Women Fresh, experte dans le secteur de la logistique, «les prix Woman of Impact et EmpowerHER Company ont été conçus pour honorer la contribution des femmes et promouvoir le rôle des femmes dans le secteur international des fruits et légumes ».

