Le secteur de l’élevage génère plus de 35,54 MMDH au Maroc

Le secteur de l’élevage génère un chiffre d’affaires plus de 35,54 milliards de dirhams au Maroc.

Le secteur de l’élevage possède des atouts qui lui permettent d’occuper les premiers rangs en terme de chiffre d’affaires, avec un chiffre annuel de 35,54 milliards de dirhams (MMDH), selon le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki.

Lors d’une visioconférence à l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire de l’Association nationale ovine et caprine (ANOC), le responsable a indiqué que « le secteur possède un cheptel important qui comprend plus de 31 millions de têtes, dont 21,6 millions d’ovins, 6,1 millions de caprins, 3,3 millions de bovins et 183 000 têtes de camelins ».

« Ce patrimoine animal permet d’assurer la sécurité alimentaire de notre pays à hauteur de 96% en ce qui concerne le lait et 98% en ce qui concerne les viandes rouges», a souligné le secrétaire général du ministère de l’Agriculture. Il contribue également de manière significative à la création d’emplois au Maroc, de l’ordre de 95 millions de journées de travail annuellement.

Par ailleurs, Sadiki a mis en relief le rôle de l’ANOC dans le développement de la filière viandes rouges et la préservation des races ovines et caprines au niveau national, ainsi que dans l’encadrement des producteurs. Il a, en outre, mis en exergue, l’importance du secteur de l’élevage, qui a toujours été au centre des priorités du Plan Maroc Vert (PMV).