Russie: Le gel réduit la production de fruits de 20%

Les gelées tardives peuvent réduire jusqu’à 40% la production de fruits dans certaines régions russes.

Selon le directeur du syndicat russe des fruits et légumes, Mikhail Glushkov, en 2020, les producteurs de fruits russes perdront environ 20% de leur production à cause du gel.

“Le volume de production de fruits de la Russie cette année sera nettement inférieur à celui de l’an dernier. Premièrement, en raison d’un hiver excessivement chaud, le nombre de vergers touchés par des ravageurs et des maladies sera plus élevé qu’auparavant. Deuxièmement, les principales régions horticoles – Stavropol et le Krai de Krasnodar – ont enregistré des gelées tardives, avec des pertes de récolte pouvant atteindre 30 à 40%, ce qui affectera non seulement la taille de la production, mais aussi sa qualité. “Certains fruits peuvent être de mauvaise qualité”, explique Tamara Reshetnikova, directrice générale de Rostov Technologies.

Selon les estimations des associations régionales des territoires des districts fédéraux du Caucase du Sud et du Caucase du Nord, il y a eu la destruction d’environ 80% des productions de pommes et de poires et 85% de celles de cerises, prunes, abricots et pêches à cause du gel. Dans cette région, la température de l’air a chuté à -11° C. “La demande des consommateurs pour toutes sortes de fruits a déjà diminué en volume et en valeur, et cette tendance se poursuivra jusqu’à la fin de l’année “, ajoute Tamara.