Les quotas liés à l’importation des pommes au cours de l’année 2019/2020 fixés

Le ministère du Commerce a fixé à 4.000 tonnes les quantités de pommes à importer au titre de l’année contingentaire 2019/2020.

Ce quota se répartira entre les anciens importateurs de pommes et les nouveaux qui bénéficieront de 200 tonnes, soit 5% du total. Ainsi, le département souligne que les opérateurs n’ayant pas satisfait les quotes-parts au titre de l’année contingentaire 2018/2019 auront des pénalités.

La production nationale du pommier au titre de la campagne agricole 2017-2018 avait tablé sur 697 000 tonnes, avec un rendement moyen national de 16 tonnes/Ha. En effet, la culture du pommier s’étend sur une superficie totale de 50 590 hectares (Ha) avec une dominance à l’échelle des régions de Drâa-Tafilalet et de Fès-Meknès occupant respectivement 39% et 28% de la superficie nationale. A noter qu’environ 60% de la production nationale en pommes provient de la région de Drâa-Tafilalet et 90% de celle-ci se produit au niveau de la province de Midelt.