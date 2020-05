Produits maraîchers: Les exportations du Maroc en hausse de 8% avec plus d’1 MT

Les exportations de tomates ont atteint près de 520.000 tonnes, en hausse de 4 %.

Jusqu’au 17 Mai, les exportations du Maroc ont atteint quelque 1,127 million de tonnes de fruits et légumes, soit une progression de 8% malgré le coronavirus (Covid-19), a indiqué le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, lors de la séance hebdomadaire de la Chambre des conseillers.

Le Maroc a exporté 520.000 tonnes tomates, ce qui est une hausse de 4 %, et 476.000 tonnes d’agrumes. Celles d’haricots tablent de 116.000 tonnes avec une hausse de 9 %. De même, il a expédié 44.000 tonnes de courges (+8%), 129.000 tonnes de pastèques (+61%), 86.000 tonnes de fruits rouges (+25%) et 32.000 tonnes d’avocats, souligne la même source.

S’agissant des cultures sucrières, Akhannouch a indiqué que la superficie cultivée en betterave à sucre a atteint 57.000 hectares, soit l’équivalent de 96% de la superficie programmée. Les quantités livrées ont totalisé 370.000 tonnes jusqu’au 22 mai courant, soit 11 % de la production brute prévisionnelle, estimée à 3,42 millions de tonnes, avec une rentabilité située autour de 60 tonnes/Ha. Quant à la canne à sucre, la production devrait avoisiner les 646.000 tonnes, alors que la quantité livrée aux unités de transformation a atteint 35.000 tonnes.