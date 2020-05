Les-pastèques-marocaines-gagnent-du-terrain-en-Italie

Partager

Les exportations de pastèques du Maroc ont doublé en avril 2020, passant de 5.900 tonnes à 11.900 tonnes.

Les clients italiens préfèrent le produit plus allongé du Maroc, qui est encore plus compétitif, à la pastèque ronde espagnole. Les volumes marocains sont abondants et de bonne qualité, donc très attractifs pour le marché italien, a expliqué un opérateur italien basé en Espagne.

Du fait de leur qualité, les pastèques marocaines sont parmi les produits les plus prisés en Europe. En ce qui concerne les prix, l’opérateur a donné un aperçu de la situation actuelle. “Les pastèques espagnoles sont cotées entre 0,50 et 0,80 euro/kg, celles du Maroc autour de 0,60-0,65 euro/kg”. Cependant, avec le début de la saison sicilienne, la demande de produits étrangers diminue. De même, “dans cette période, il y a plus d’intérêt pour les abricots, les pêches et les nectarines”, indique ce dernier à Freshplaza.

Pour rappel, les exportations de pastèque ont doublé en avril 2020, passant de 5.900 tonnes à 11.900 tonnes, selon un communiqué du ministère de l’agriculture. Celles de melon ont augmenté de 18%. Également, les exportations marocaines de pastèques vers le monde en 2018 se sont élevées à 156,19 millions de kilos pour une valeur de 107,56 millions d’euros, avec un prix moyen de 0,69 euro/kilo, d’après les données de la Division de statistique des Nations Unies (ONU), COMTRADE.

Le principal client du Maroc était l’Espagne, avec 72,27 millions de kilos. La même année, 40,8 millions de kilos ont été vendus à la France, 15,12 millions de kilos aux Pays-Bas, 11,89 au Royaume-Uni et 4,09 au Portugal.