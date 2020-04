Produits agricoles et alimentaires: Les spéculateurs surveillés de près

Partager

Les réclamations poussent les autorités à surveiller encore plus la spéculation sur les produits agricoles du marché.

La pandémie du nouveau coronavirus donne du fil à retordre aux associations de protection des consommateurs. En effet, la situation actuelle est loin de décourager certains fraudeurs et spéculateurs notamment dans la commercialisation des produits agricoles et alimentaires.

«Si la solidarité peut être le principal remède contre les effets de cette pandémie, certaines personnes n’ont aucun scrupule à arnaquer ou à porter préjudice à leurs concitoyens», s’indigne Ouadie Madih, président de l’association de protection du consommateur Uniconso et SG de la Fédération nationale des associations des consommateurs au Maroc (FNAC). «À notre niveau, nous essayons tant bien que mal de débusquer ce genre de comportements et renforçons notre effort de prévention», rappelle-t-il.

Toutefois, les réclamations augmentent jour en jour surtout durant cette période de crise du Covid-19 où les prix de certains produits connaissent une nette hausse à cause des pratiques de spéculation. Les produits agricoles, notamment les fruits et légumes ont été les premiers concernés. Ainsi, la Commission interministérielle de suivi des prix et de la qualité des produits sur le marché est intervenue, effectuant des contrôles réguliers. Par ailleurs, depuis quelques semaines, les prix des fruits et légumes sont revenus à la normale.