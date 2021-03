La production de poires en hausse de 1% dans l'hémisphère sud.

Partager

tweet



La production de poires sera en hausse de 1% dans l’hémisphère sud, cette année.

En 2021, la production de poires devrait être 1% plus élevée qu’en 2020 et 2% supérieure à la récolte moyenne des trois années précédentes (2018-2020) de 1,346 million de tonnes.

La production de poires augmentera en Afrique du Sud (431.000 tonnes, + 3%), en Australie (87.000 tonnes, + 2%) et en Argentine (656.000 tonnes, + 1%). La récolte de poires au Chili (161.000 tonnes, -3%) et en Nouvelle-Zélande (11.000 tonnes, -10%) diminuera, indique Fruitnews. Les variétés les plus populaires resteront Packham’s Triumph et Williams BC / Bartlett, qui représentent 36% et 28% de toute la production de ce produit agricole dans l’hémisphère sud.

Lire aussi : Les pommes et poires belges séduisent de plus en plus les Marocains

Les exportations de poires devraient, ainsi, augmenter de 6% à 709.000 tonnes, avec la plus forte augmentation des approvisionnements en provenance d’Argentine (374.000 tonnes, + 12%) et d’Afrique du Sud (214.000 tonnes, + 2%). Les exportations de poires du Chili seront, cependant, réduites de 3% à 108.000 tonnes.