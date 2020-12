Partager

La production mondiale d’huile d’olive passera de 3,2 à 3,17 millions de tonnes.

La production mondiale d’huile d’olive devrait atteindre 3.179.000 tonnes dans la campagne agricole en cours, le niveau le plus bas depuis la campagne 2016/2017, selon les données préliminaires du Conseil oléicole international (COI). L’année dernière, la production était de l’ordre de 3.207.000 tonnes.



La plus forte baisse de production a eu lieu en Tunisie, qui prévoit une baisse de la production de 66% cette année, le rendement tombant à 120.000 tonnes, en raison du manque de précipitations et des mauvaises pratiques agricoles et agronomiques.

L’Italie a connu une forte baisse, la production ayant chuté de 30 pour cent cette année. L’Algérie et le Portugal figurent également parmi les pays avec les plus fortes baisses de production avec 29% en moins. L’Algérie devrait produire 89.500 tonnes et le Portugal environ 100.000 tonnes.

Même avec les baisses en Italie et au Portugal, ainsi que des baisses plus modestes en Grèce, à Chypre et en France, la production d’huile d’olive dans l’Union européenne a augmenté de 16%. Les huit pays responsables de la quasi-totalité de l’huile d’olive du bloc ont produit 2.232.800 tonnes, soit 7% de plus que la moyenne sur cinq ans.

L’essentiel de l’augmentation est le résultat d’une récolte exceptionnelle en Espagne, qui, selon les estimations du CIO, produira 1.596.100 tonnes, soit le quatrième rendement jamais enregistré dans le pays. Cependant, les producteurs du sud ont déclaré que la forte récolte est venue en dépit d’ une année de sécheresse et défis posés par la pandémie Covid-19. De très faibles augmentations de production ont été enregistrées en Croatie et en Slovénie.

En dehors de l’UE, la seule autre augmentation importante de la production s’est produite au Maroc. Le Royaume devrait produire 160.000 tonnes d’huile d’olive cette année et a attribué son deuxième rendement le plus élevé jamais enregistré aux investissements récents dans la plantation de nouvelles oliveraies.