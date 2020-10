Le prix mondial des denrées alimentaires augmente pour les huiles et les céréales

Partager

tweet



Le prix mondial des denrées alimentaires augmente pour les huiles et les céréales.

L’indice de prix de référence des denrées alimentaires a augmenté en septembre, mené par les huiles végétales et les céréales, selon un rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

L’indice FAO des prix des céréales a augmenté de 5,1% par rapport à août et est maintenant de 13,6 pour cent plus élevé qu’il y a un an. La hausse des cours du blé a été à l’origine de la hausse.

Lire aussi : Maroc : Les importations de blé seront en hausse de 35%

Les prix du maïs ont également augmenté, en raison de la baisse des perspectives de production dans l’Union européenne et d’une révision à la baisse des approvisionnements restants aux États-Unis d’Amérique. Les prix internationaux du sorgho et de l’orge ont également augmenté, tandis que ceux du riz ont baissé.

L’Indice FAO des prix des légumes a augmenté de 6,0% en septembre, atteignant un sommet de huit mois, les prix des huiles de palme, de tournesol et de soja ayant augmenté parallèlement à la forte demande mondiale.

Cependant, l’indice FAO des prix de la viande a baissé de 0,9% par rapport au mois d’août. En parallèle, celui des prix des produits laitiers est resté pratiquement inchangé au cours du mois, les

hausses modérées des prix du beurre, du fromage et du lait écrémé en poudre ayant été compensées par une baisse des prix pour le lait entier en poudre.

L’indice FAO des prix du sucre a baissé de 2,6 pour cent, principalement en réaction aux attentes

d’un excédent de la production mondiale de sucre la saison prochaine, en raison d’une forte

reprise de la production en Inde et d’un forte production attendue au Brésil.