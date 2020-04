Poivrons: Le système d’évaporation verticale augmente la productivité des cultures en serre

Partager

Les systèmes d’évaporation ont clairement amélioré le développement végétatif des cultures de poivrons.

Le projet “Intégration de technologies durables pour réduire le stress climatique dans la production horticole en serre dans la région méditerranéenne” a permis d’évaluer différentes conditions de croissance des poivrons en serre pendant la campagne 2019/20.

L’une des conclusions est que le système d’évaporation verticale permet d’obtenir des améliorations significatives dans la culture de ce légume, augmentant le rendement commercial. Par ailleurs, dans les systèmes évalués, les chercheurs ont utilisé un tissu facilement mouillable qui a facilité l’évaporation de l’eau dans la serre sans devenir un obstacle au développement des opérations agricoles, ni rendre la récolte humide.

Les systèmes d’évaporation ont clairement amélioré le développement végétatif des cultures de poivron. A la fin du test, il y a eu l’obtention d’une production commerciale significativement plus élevée avec le traitement vertical par rapport au témoin; plus précisément 20%. En effet, cela s’explique du fait qu’il y ait un plus grand nombre de fruits, car il n’y a eu aucun changement sur leur poids moyen.

Freshplaza