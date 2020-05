Les oignons du Maroc et les pommes de terre d’Égypte dérangent

Les agriculteurs et producteurs espagnols se dressent contre les oignons du Maroc et pommes de terre d’Égypte.

La guerre contre les produits agricoles marocains repart de plus belle en Espagne. Après la tomate, c’est autour des oignons et des pommes de terre de subir un lot d’allégations mensongères et fallacieuses, destiné à discréditer un secteur en plein essor.

L’organisation agricole ASAJA Alicante en Espagne a encore dénoncé le fait que certains agriculteurs “déracinent leurs plantations de pommes de terre et d’oignons et en ont marre de vendre à perte tandis que le marché est plein de ces produits importés d’Égypte et du Maroc, respectivement”, indique l’association, alléguant également les problèmes liés à la qualité des produits des “pays tiers”.

Selon cette dernière, l’état d’alerte engendré par le coronavirus (Covid-19) semble avoir aggravé les maux du champ. “Alors que les prix des produits agroalimentaires dans les supermarchés continuent d’augmenter, les valeurs sur le terrain ont fortement baissé au cours des quinze derniers jours”. Par conséquent, l’association exige des mesures nécessaires pour que le décret urgent s’applique pour fixer des prix minimaux dans les contrats d’achat-vente afin d’éviter la vente à perte.

Tous ces actes ne font que prouver encore une fois la peur des agriculteurs et producteurs espagnols à l’encontre des produits agricoles en provenance du Maroc. Ceux-ci n’arrivent pas à faire face à la concurrence des produits marocains au sein de l’Union européenne. Ainsi, ils cherchent par tous les moyens à les discréditer.